Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì biên soạn tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an Nghệ An, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hai Luật này để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp..

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí để bảo đảm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan đoàn thể thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn