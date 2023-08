Trâu nhà nuôi húc chết chủ ở Củ Chi

Con trâu liên quan đến vụ việc - Ảnh: BẢO LỘC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 13-8, Công an xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi, TP.HCM) nhận tin báo về vụ việc ông N.V.M. (52 tuổi, thường trú xã Trung Lập Thượng) bị trâu nhà húc chết tại khu vực đồng ruộng thuộc xã Phú Mỹ Hưng.

Sau đó công an xã Phú Mỹ Hưng đến hiện trường ghi nhận nạn nhân nằm chết cạnh con trâu, lúc này con trâu tỏ ra rất hung hăng.

'Cận cảnh' trâu đực to khỏe húc chết chủ ở Phú Mỹ Hưng, Củ Chi

Được biết nạn nhân là chủ của con trâu trên. Trước đó, ông M. cột con trâu tại khu vực đồng ruộng để trâu ăn cỏ. Đến đêm, ông M. ra kiểm tra tình hình thì xảy ra vụ việc nêu trên.

Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc. Quá trình làm việc, người nhà đã làm đơn xin giải quyết nhận thi thể nạn nhân về nhà lo đám tang và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về sau.

Con trâu trên được bàn giao cho gia đình nạn nhân bán cho người khác mổ làm thịt.

Tác giả: NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ