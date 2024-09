Trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Toàn cảnh buổi lễ



Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tiếp tục lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, đánh bạc, mua bán người, tội phạm truy nã... Quá trình đấu tranh các chuyên án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ trao thưởng

Điển hình như, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm đánh bạc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng đánh bạc trực tuyến với số lượng tiền lớn (10 triệu USDT, tương đương hơn 250 tỷ đồng). Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá 02 chuyên án, triệt xóa 02 đường dây phạm tội về ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An; bắt giữ 05 đối tượng; thu giữ 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 03kg ma túy đá, 02kg ma túy dạng ketamin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và các tang vật liên quan. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm mua bán người, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 và thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá 04 đường dây tội phạm liên quan đến 18 nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài… Liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 01 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 20 năm tại nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ báo cáo kết quả thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm

Để kịp thời ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định khen thưởng các ban chuyên án.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, cố gắng, hiệp đồng chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn để làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia; triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và 80 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2025). Các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án, củng cố chặt chẽ hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

