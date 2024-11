Tổ trưởng an ninh, trật tự nhiệt huyết, trách nhiệm ở huyện rẻo cao xứ Nghệ

Dân vận khéo

Xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có diện tích 123,37 km2, 11 bản với 7.270 nhân khẩu, có 03 dân tộc cùng sinh sống như Thái, Khơ mú, Kinh, trong đó mật độ dân số không đồng đều, tập trung chủ yếu là ở các bản trung tâm của xã. Do đặc thù là địa bàn có điều kiện tự nhiên nhiều rừng núi, người dân huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn nói chung, xã Chiêu Lưu nói riêng vẫn đang có thói quen sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ để săn bắn động vật rừng nhằm cải thiện cuộc sống, bảo vệ mùa màng, nương rẫy… Ngoài ra, có một số người dân, nhất là người trẻ sử dụng súng săn bắn giải trí nên cố ý che giấu việc tàng trữ, sử dụng; cá biệt còn cất giấu vũ khí ở trên rừng, trong các hang, hốc đá gây khó khăn cho công tác vận động thu hồi của lực lượng chức năng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy trong công việc, anh Lương Văn Phúc luôn tích cực tham gia tuần tra cùng Công an xã Chiêu Lưu

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, Công an xã Chiêu Lưu đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các bản trên địa bàn vào cuộc. Để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Công an xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đã có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, triển khai thực hiện một cách sâu rộng và có hiệu quả vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Tại bản Xiêng Thù, tình trạng người dân tự chế vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, với vai trò Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự của bản, anh Lương Văn Phúc đã không quản ngại khó khăn cùng các thành viên trong Tổ và cán bộ Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của bản, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, chế tài xử lý của việc sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các cuộc họp bản làng. Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết cho người dân không vi phạm.

Anh Lương Văn Phúc cùng lực lượng Công an xã thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên tuyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Gia đình ông Lô Văn Long (sinh năm 1964), trú tại bản Xiêng Thù thuộc diện khó khăn của bản. Do trong canh tác, nương rẫy thường xuyên bị thú hoang phá hoại nên ông gom góp tiền mua linh kiện về lắp ráp súng để bảo vệ mùa màng và săn bắn động vật, cải thiện cuộc sống. Vừa qua, sau khi được anh Phúc và Công an xã Chiêu Lưu phân tích chi tiết, cụ thể, ông đã hiểu sử dụng súng không những nguy hiểm cho bản thân, xã hội mà còn vi phạm pháp luật. Vì vậy, ông đã lên trụ sở Công an xã tự nguyện giao nộp khẩu súng này. “Công an xã và nhất là anh Phúc thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, khuyên bảo và vận động người dân chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Bằng cái lý, cái tình, anh Phúc và cán bộ Công an xã đã phân tích tác hại của tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để chúng tôi hiểu và tự nguyện giao nộp”, ông Long bộc bạch.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, làm tốt công tác dân vận khéo, đẩy mạnh tuyên truyền của Công an xã Chiêu Lưu và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở nên chỉ trong quý III/2024, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 134 khẩu súng tự chế. Bản Xiêng Thù là một trong những đơn vị tiêu biểu trong đợt cao điểm vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn vừa qua.

Tận tâm, trách nhiệm

Không chỉ dân vận khéo trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà từ tháng 7/2024 đến nay, anh Phúc còn tham gia giải quyết 02 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hòa giải 05 vụ mâu thuẫn trong dân bản, không để xảy ra sự việc phức tạp. Còn nhớ, tháng 9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4, trên địa bàn xã Chiêu Lưu xảy ra mưa to kéo dài nên một số vùng có nguy cơ bị sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Anh Phúc đã huy động các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự bản Xiêng Thù chốt trực, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân vùng nguy cơ bị sạt lở di dời tài sản; giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh tại các trường học và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Mặc dù bị thương trong quá trình hỗ trợ người dân di dời tài sản tránh lũ, song anh Phúc vẫn không ngại khó, ngại khổ, tiếp tục bám, nắm địa bàn, hỗ trợ lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh trật tự (Trong ảnh: Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Chiêu Lưu thăm hỏi, động viên và tặng quà anh Phúc)

Vào khoảng 20 giờ ngày 20/9/2024, nhận được thông tin về việc hộ dân La Văn Ỏn, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có nguy cơ bị sạt lở, Công an xã Chiêu Lưu và Tổ bảo vệ an ninh trật tự bản Xiêng Thù đã khẩn trương có mặt để giúp gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Trong quá trình khiêng xe máy, ngón tay áp út bàn tay trái của đồng chí Lương Văn Phúc bị kẹt vào phanh đĩa của xe dẫn đến bị dập nát, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Quá trình điều trị, các bác sĩ chỉ định tháo 01 đốt trên cùng ngón tay của anh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên anh. “Tôi luôn mong muốn góp phần nhỏ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tham gia lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã cho tôi cơ hội được cống hiến, phục vụ Nhân dân, là cầu nối vun đắp thêm niềm tin yêu của bà con với lực lượng Công an. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục bám, nắm địa bàn, kịp thời tham mưu Công an xã và tham gia giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở”, anh Lương Văn Phúc chia sẻ.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng, được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND của Bộ Công an hỗ trợ anh Lương Văn Phúc bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Trung tá Vi Đắc Chí, Phó trưởng Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện toàn xã có 11 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở 11 bản với tổng số 33 thành viên. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, song lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an xã trong việc tuần tra địa bàn, tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình như anh Lương Văn Phúc - Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở bản Xiêng Thù. Bởi, anh Phúc và đa số thành viên tham gia lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở là công an viên bán chuyên trách trước đây. Họ là những người sinh ra, lớn lên tại cơ sở nên nắm vững địa bàn, phong tục tập quán của người dân và phát huy kinh nghiệm trước đó, bằng tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ Công an xã giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không ngừng củng cố và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…”.

Cuộc sống dù còn nhiều gian nan, vất vả nhưng chưa bao giờ dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết trong anh Lương Văn Phúc - từ một Công an viên bán chuyên trách, nay là Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự bản Xiêng Thù. Với anh, niềm vui lớn nhất chính là sự tin tưởng của bà con dân bản dành cho mình. Những đêm tuần tra cùng lực lượng Công an xã, mỗi lần giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư thành công, anh luôn tự hào vì bản thân mình đã và đang góp phần vào sự bình yên của bản làng - nơi anh sinh ra, lớn lên, gắn bó, để bà con yên tâm phát triển kinh tế…

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn