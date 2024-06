Tỉnh Nghệ An thúc đẩy hợp tác với các địa phương Vương quốc Anh

Đoàn trao đổi với Phòng thương mại Tây London và một số doanh nghiệp Anh, doanh nghiệp Việt Nam tại Anh tại hội thảo bàn tròn giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Hà/Pv TTXVN taị London

Trong chuyến thăm 3 ngày, đoàn đã có các cuộc làm việc với đại diện chính quyền và Phòng thương mại thành phố Newhaven, Đảng Cộng sản Anh và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Bên cạnh đó, các hội thảo bàn tròn giới thiệu tiềm năng đầu tư và cơ hội hợp tác với tỉnh Nghệ An đã được tổ chức, với sự tham dự của Phòng Thương mại Tây London cùng các doanh nghiệp Anh và doanh nghiệp Việt Nam tại Anh.

Tại Newhaven, địa danh được cho là điểm đặt chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến Anh, đoàn đã dâng hoa trước bia tưởng niệm ở bến West Quay, cảng Newhaven; thăm Bảo tàng Newhaven, nơi trưng bày bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình thu nhỏ nhà sàn Bác Hồ bằng gỗ và mô hình con phà giữa Newhaven và Deppie (Pháp), nơi Bác từng làm công việc của một thợ làm bánh.

Đoàn cùng lãnh đạo chính quyền thị trấn Newhanven đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước bia tưởng niệm Người ở bến West Quay, cảng Newhaven. Ảnh: Phong Hà/Pv TTXVN tại London

Tại buổi làm việc với Thị trưởng Newhaven, bà Pinky McLean-Knight, và đại diện chính quyền và Phòng Thương mại thành phố, hai bên tái khẳng định mối liên hệ đặc biệt giữa Hồ Chủ tịch và Newhaven, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Nghệ An và Newhaven trong thời gian tới.

Thị trưởng Pinky McLean-Knight chia sẻ những tình cảm sâu sắc và bày tỏ ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vui mừng đón đoàn đại biểu từ tỉnh Nghệ An - quê hương Người - đến Newhaven. Bà Pinky McLean-Knight cũng trao đổi một số nội dung hợp tác nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy di sản Hồ Chí Minh tại Newhaven, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố với tỉnh Nghệ An nói riêng, cũng như phát triển quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi lần đầu thăm, làm việc tại Newhaven, địa danh ghi dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước. Bí thư Thái Thanh Quý giới thiệu với lãnh đạo chính quyền Newhaven đặc điểm địa lý, truyền thống văn hóa của Nghệ An, địa phương có 2 danh nhân được UNESCO vinh danh là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ sĩ Hồ Xuân Hương; và là quê hương của dân ca ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bí thư Thái Thanh Quý cảm ơn chính quyền, người dân Newhaven đã hỗ trợ việc gìn giữ, phát huy các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tỉnh Nghệ An sẵn sàng đồng hành, chung tay cùng Newhaven trong việc mở rộng không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Newhaven và cung cấp dữ liệu số hóa về Người để phục vụ hoạt động của bảo tàng. Ông cho biết tỉnh Nghệ An sẽ giới thiệu họa sĩ tham gia vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh để trưng bày tại triển lãm ở Newhaven vào năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, trước hết về văn hóa và kinh tế, thông qua kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh để triển khai cụ thể. Ông gửi lời mời bà Pinky McLean-Knight và lãnh đạo chính quyền Newhaven đến thăm Nghệ An, góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa hai bên, đặc biệt giữa hai địa phương kết nghĩa: thành phố Vinh và Newhaven.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chủ trì buổi làm việc với đoàn Đảng Cộng sản Anh do bà Ruth Styles, Chủ tịch Đảng dẫn đầu. Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh, bà Ruth Styles, Bí thư Thái Thanh Quý giới thiệu về lịch sử phát triển và vai trò, nhiệm vụ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An cũng như đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại và quan hệ kênh đảng của Đảng ta. Bí thư Thái Thanh Quý cập nhật những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh, cũng như những chính sách lớn về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, trong đó có Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thái Thanh Quý mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Anh, tạo tiền đề để phát triển các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực khác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Vương quốc Anh.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh Ruth Styles vui mừng được đón và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh ủy Nghệ An, vùng đất có truyền thống cách mạng anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Ruth Styles bày tỏ tự hào về mối quan hệ lâu bền và nghĩa tình giữa Đảng Cộng sản hai nước và khâm phục những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là công cuộc Đổi mới, giúp Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên phát triển mạnh mẽ. Bà cho rằng công tác phát triển đảng, tổ chức và vận động quần chúng và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là hình mẫu để Đảng Cộng sản Anh học tập, vận dụng vào thực tiễn nhằm tăng cường sức chiến đấu và ảnh hưởng của đảng trong xã hội Anh.

Chủ tịch Ruth Styles cũng giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và đường lối, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Anh, phong trào công nhân và công đoàn, đời sống của giai cấp lao động tại Anh hiện nay. Các đại biểu Đảng Cộng sản Anh tham dự cuộc làm việc cũng trao đổi một số đánh giá, nhận định về tình hình quốc tế, tình hình chính trị xã hội Anh và phong trào công nhân trong giai đoạn hiện nay, tình hình và triển vọng cuộc tổng tuyển cử ngày 4/7 tại Anh và hoạt động tranh cử của 14 ứng cử viên thuộc Đảng Cộng sản Anh.

Tại hội thảo bàn tròn giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác với tỉnh Nghệ An được tổ chức ở London, Bí thư Thái Thanh Quý cập nhật tình hình phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài của tỉnh Nghệ An, giới thiệu những lợi thế về địa lý, giao thông, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Bí thư kêu gọi các doanh nghiệp Anh tới đầu tư tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, du lịch, giáo dục đào tạo…, khẳng định chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến kinh doanh tại tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Alan Rides, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Tây London (West London Chamber of Commerce-WLCC), cho rằng Việt Nam hiện là một nền kinh tế mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương - khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới - là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Ông nhận định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất thực phẩm, năng lượng, giáo dục.

Ông Alan Rides cho biết trong một năm qua, WLCC đã đón 3 đoàn xúc tiến thương mại từ Việt Nam. Là phòng thương mại lớn thứ hai tại London, chuyên kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh doanh giữa Anh và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, WLCC sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác tại Anh tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại Anh.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An Phạm Hồng Quang đã giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp Anh về môi trường, chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của tỉnh.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Bí thư Thái Thanh Quý mong muốn Đại sứ quán quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Anh. Trọng tâm là xem xét, giới thiệu các địa phương phù hợp và có nhiều điểm tương đồng để trao đổi, triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị, kinh tế với tỉnh Nghệ An; đồng thời kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn có thế mạnh của Anh đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản.

Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn thông qua cầu nối của Đại sứ quán để tiếp cận các khoản viện trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ phi chính phủ trong các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn kết hợp giảm nghèo, như phát triển hạ tầng nông thôn thiết yếu cho người nghèo (giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế,...); phát triển các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; và tạo việc làm kết hợp với giảm nghèo bền vững.

Đại biện lâm thời Tô Minh Thu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Nghệ An tiếp cận các đối tác, nhà đầu tư Vương quốc Anh.

