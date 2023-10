Tìm thấy khuẩn salmonella trong bệnh phẩm trẻ ngộ độc sau tiệc Trung thu

Hai nhóm tác nhân thường gặp gây ngộ độc Bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết có hai nhóm tác nhân thường gặp gây ra ngộ độc thực phẩm. Nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm trước 6 giờ (sau khi ăn) thì thường là do độc tố enterotoxin của vi khuẩn tụ cầu. Nếu các triệu chứng xuất hiện muộn thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân salmonella spp gây ra.