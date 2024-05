Tiktoker, Youtuber xuất hiện tại lễ tang nam sinh lớp 8 để livestream khiến người nhà bức xúc

Trước đó, ngày 17/03/2024, bệnh nhân N.H.Đ bị bạn học đánh, sau tai nạn, em hôn mê và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chụp cắt lớp vi tính sọ não, xác định xuất huyết dưới nhện. Bệnh nhân được xử trí dẫn lưu não thất. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, huyết áp phụ thuộc vận mạch nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện tỉnh Phú Thọ từ ngày 26/3/2024 trong tình trạng hôn mê sâu, tình trạng nhiễm trùng nặng, suy chức năng đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục, thuốc kháng sinh và nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ khác nhưng tình trạng chung vẫn rất nặng. Đến 15h30 chiều ngày 20/5/2024, Đ. được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã thống nhất các biện pháp điều trị hồi sức tích cực như thở máy, hỗ trợ tuần hoàn, lọc máu, kháng sinh, các biện pháp hỗ trợ chức năng các cơ quan. Tuy nhiên, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong vào hồi 12h35 ngày 21/5. Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.V.M về tội cố ý gây thương tích.