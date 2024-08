Tiết lộ về DN liên quan đường dây đánh bạc tại CLB Doanh nghiệp Việt Kiều

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club, địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với hàng loạt bị cáo.

Trong số các bị cáo bị bắt có Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang Giám đốc chi nhánh câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” với hàng loạt bị can khác. Trong đó, đáng chú ý có cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP. Hòa Bình Ngô Ngọc Đức.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng được thành lập vào tháng 4/2000. Trụ sở hiện đặt tại khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là "hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc". Cụ thể là dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) đặt tại trụ sở khách sạn Equatorial để phục vụ đối tượng khách hàng có hộ chiếu nước ngoài.

Ban đầu, Việt Hải Đăng có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Cổ đông gồm: Công ty cổ phần quản lý Hiệu quả (19% cổ phần); Công ty cổ phần quản lý Thành công (20%); Nguyễn Đình Lâm (8%); Nguyễn Minh Tuấn (5%); Trần Văn Long (25%); Trần Văn Ngọc (5%); Vũ Anh Phong (18%).

Tháng 2/2018, 2 công ty cổ phần và Vũ Anh Phong thoái hết cổ phần tại đây. Số cổ phần này được chuyển cho Nguyễn Đình Lâm. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm nắm giữ tới 65% cổ phần, các cổ đông khác giữ nguyên tỷ lệ.

Một tháng sau đó, Nguyễn Minh Tuấn và Trần Văn Ngọc cũng đồng loạt thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của họ cho Trần Văn Long. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm nắm giữ 65% cổ phần và Trần Văn Long nắm giữ 35% cổ phần tại Việt Hải Đăng.

Tháng 2/2020, Nguyễn Đình Lâm lại thoái vốn tại Việt Hải Đăng. Số cổ phần của ông Lâm được chuyển sang cho Đinh Khoa Tư.

Đến tháng 3/2023, Nguyễn Đình Lâm lại xuất hiện trong danh sách cổ đông của Việt Hải Đăng với 30% cổ phần; 70% cổ phần còn lại thuộc về Trần Văn Long.

Tháng 3/2024, danh sách cổ đông của Việt Hải Đăng xuất hiện thêm 1 cổ đông mới là Phan Đào Sơn, với 20% cổ phần. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm chỉ còn sở hữu 10% cổ phần và Trần Văn Long vẫn sở hữu 70%.

Hiện ông Trần Văn Long (sinh năm 1959, trú tại quận 1, TP. HCM) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Ngoài ra, ông Long còn đại diện tại Công ty TNHH quốc tế Cana Games và câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều. Trong đó, Công ty TNHH quốc tế Cana Games được thành lập vào năm 2008, có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Tại đây, ông Trần Văn Long nắm giữ 20% cổ phần; Ly Cam (quốc tịch Canada) nắm giữ 70% cổ phần; Võ Minh Xuân sở hữu 10% còn lại.

