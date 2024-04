Tiền trong túi bỗng 'không cánh mà bay', vợ check camera phát hiện cảnh dở khóc dở cười

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực hài hước xảy ra tại một gia đình nhỏ. Theo đó, người chồng đang tập yoga ở phòng khách thì người vợ đi ngang qua, trong lúc rút điện thoại từ túi quần ra, người vợ không may làm rơi một tờ tiền.

Your browser does not support the video tag.

(Video ghi lại phản ứng của người chồng khi nhặt được tiền vợ đánh rơi khiến dân tình cười ngất)

Ngay lập tức, người chồng liền dùng chân dẫm lên tờ tiền rồi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, do người vợ cứ mãi loanh quanh ở phòng khách nên người chồng không dám thay đổi tư thế. Dù đã rất mỏi, thế nhưng để vợ không phát hiện ra hành động của mình, người chồng vẫn không dám thay đổi tư thế tập yoga.

Một lúc sau, người vợ mới đi vào trong, lúc này, người chồng mới nhanh tay nhặt tờ tiền cho vào túi quần. Sau đó, anh cười đắc ý rồi ra sofa ngồi nghỉ ngơi. Đáng nói toàn bộ hành động của anh đã được camera an ninh trong nhà ghi lại.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình phải cười ngất trước phản ứng của người chồng khi nhặt được tiền trong chính ngôi nhà của mình.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng thắc mắc, người vợ sẽ "xử lý" người chồng ra sao sau khi xem lại camera an ninh?

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn