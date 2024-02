Tiền đạo từng lên tuyển Việt Nam bất tỉnh trên sân

Your browser does not support the video tag.

Hà Minh Tuấn va chạm với cầu thủ Đồng Nai.

Phút 50 trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Đồng Nai, tiền đạo Hà Minh Tuấn va chạm trên không với Bùi Ngọc Thịnh của đội khách. Tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang Seo nằm bất động trên sân.

Đồng đội của Hà Minh Tuấn lập tức dùng tay giữ miệng anh. Trọng tài chính gọi tổ y tế vào sân để sơ cứu. Trận đấu tạm dừng hơn 5 phút cho các bác sĩ làm việc trước khi xe cứu thương đưa Hà Minh Tuấn tới bệnh viện.

Trận đấu này nằm trong khuôn khổ vòng 9 giải Hạng Nhất Quốc Gia. Trước trận, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng xếp đầu bảng với 20 điểm, còn Đồng Nai đứng thứ bảy với 11 điểm.

Tác giả: VĂN HẢI

Nguồn tin: vtc.vn