Thuỳ Tiên và Quang Linh Vlogs có thay đổi lạ sau thời gian liên tục né tránh, giữ khoảng cách

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Thuỳ Tiên cùng team Châu Phi đã kết hợp livestream bán hàng với mục đích thiện nguyện, góp phần vào việc thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí dành cho các em nhỏ có dị tật hở hàm ếch, khe hở môi tại Việt Nam. Dù livestream chung, Hoa hậu Thuỳ Tiên và Quang Linh Vlogs được cho là vẫn giữ khoảng cách, ngồi khá xa nhau.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ đoạn video có sự xuất hiện của Hoa hậu Thuỳ Tiên và Quang Linh Vlogs. Trong clip, cả hai mặc trang phục áo phông đơn giản, cùng song bài hát Giả vờ thương anh được không.

Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên đều tự tin thể hiện tài năng ca hát của mình. Đặc biệt, cặp đôi được cho rằng đã dần thoải mái hơn trong việc tương tác, tiếp xúc khi đứng cạnh nhau. Trước đó, cả hai nhiều lần bị soi thái độ lạ, né tránh và hạn chế có những khung hình chung sau khi netizen liên tục gán ghép là một đôi.

Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thuỳ Tiên cùng song ca một bài hát

Cả hai được nhận xét đã thoải mái tương tác, trò chuyện hơn trước

Trong livestream vừa qua, người đẹp sinh năm 1998 đã lên tiếng nói rõ trên sóng để tránh những thông tin tiêu cực không đáng có: "Liên quan đến công việc và những chương trình ý nghĩa, nhân văn từ thiện thì bọn mình sẽ hạn chế vấn đề khác luôn. Chỉ tập trung vào từ thiện và công việc chính thôi. Nên mọi người thông cảm cho bọn mình để tránh trường hợp tiêu cực, những người họ cố tính nói câu chuyện theo hướng khác thì mình cũng buồn".

Trong livestream mới nhất, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng ngồi khá xa với Quang Linh Vlogs

Trước đó, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thuỳ Tiên luôn ngồi cách xa nhau, hầu như không có bất cứ bức hình riêng nào

Được biết, Hoa hậu Thùy Tiên cùng team Quang Linh Vlog đang thực hiện các chuyến thiện nguyện trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam. Nàng hậu đã cùng các thành viên dừng chân tại tỉnh Quảng Nam và thực hiện dự án ý nghĩa "Mang điện đến vùng cao".

Quang Linh Vlogs chia sẻ trên trang cá nhân: "Team Việt Phi đã có mặt tại điểm trường thứ 2 Nóc Ông Dũ, Quảng Nam. Ngoài dự án mang điện lên bản của Thuỳ Tiên, cộng đồng Team Châu Phi cũng mang theo nhiều trang thiết bị và đồ chơi cho các em nhỏ ở đây".

Thuỳ Tiên cùng team Châu Phi đang đồng hành thực hiện dự án thiện nguyện

Thời gian qua, người đẹp sinh năm 1998 đã kết hợp với team Quang Linh Vlogs để làm các dự án nhân văn

Vào đầu tháng 5/2024, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có dịp hội ngộ gặp gỡ khi team Châu Phi trở về Việt Nam. Những khoảnh khắc người đẹp 9x bên nhóc tỳ Lôi Con đã nhận được nhiều sự chú ý. "Thế lực nhí" có tên thật là Mativado (5 tuổi), sinh ra và lớn lên ở Angola.

Trong lần gặp gỡ này, cư dân mạng cũng nhận thấy Quang Linh và Thuỳ Tiên có hành động giữ khoảng cách và khá thận trọng khi nói chuyện, tương tác. Cả hai không công khai những bức hình riêng lẻ thân thiết nào.

Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trở thành cặp đôi được người hâm mộ yêu thích sau chuyến từ thiện của Thùy Tiên tại Angola vào tháng 7/2022

Trước đó, khi được hỏi về việc được "đẩy thuyền" với Quang Linh, Thuỳ Tiên nói với chúng tôi: "Tất nhiên việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án, vào những gì mà Tiên và team châu Phi đã đóng góp.

Anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của team Việt - Phi đều là người anh mà Tiên rất quý khi cùng mang lý tưởng yêu thương, giúp đỡ mọi người. Đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó, Tiên và team Việt - Phi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó, mình và team Việt - Phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn nữa để có càng nhiều dự án cộng đồng được thực hiện".

Thuỳ Tiên từng chia sẻ chuyện khán giả "đẩy thuyền" với Quang Linh khiến cuộc sống của cô thay đổi ít nhiều

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn