Thực hiện nghiêm việc trực tết và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Về việc trực Tết, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức trực trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách lãnh đạo trực Tết gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/1/2024.

Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ngoại vụ, Giao thông Vận tải, Công thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa và thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30/CT/TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 41-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, báo cáo tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết... Tình hình thị trường, cung - cầu và kiểm soát giá cả hàng hoá trong dịp Tết (khả năng cung ứng, sức mua, giá cả tăng hay giảm, đặc biệt ở những mặt hàng thiết yếu; vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại...). Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết; bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; vấn đề lương, thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực...

Cùng với đó, báo cáo vấn đề bảo đảm giao thông đi lại và thông tin liên lạc trong dịp Tết. Công tác tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết: Tổ chức bắn pháo hoa, các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước (nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định...). Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết (an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, an toàn giao thông, đua xe, những vụ việc đột xuất, phát sinh cần quan tâm...).

Hoạt động tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm. Vấn đề tổ chức làm việc, sản xuất ở những cơ quan, đơn vị ứng trực, không nghỉ Tết. Những vấn đề đột xuất, phát sinh cần quan tâm và những vấn đề khác; đề xuất về những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có).

Ngoài số liệu của ngày báo cáo, các Sở, ngành, địa phương tổng hợp số lũy kế từ đầu kỳ nghỉ Tết đến thời điểm báo cáo. Đồng thời, tiếp tục cập nhật thông tin, số liệu đến hết ngày 14/02/2024 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn) và gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy.

Các Sở, ngành, địa phương báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ Tết, từ ngày 08/02/2024 đến ngày 14/02/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn) trước 14h00 hàng ngày. Báo cáo tổng hợp (số liệu đến ngày mùng 02 Tết) gửi về UBND tỉnh trước 14h00 ngày 11/02/2024 (tức ngày mùng 02 Tết).

Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết; báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có); đồng thời đề xuất những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, quan tâm chỉ đạo, gửi về UBND tỉnh trước 15h00 ngày 13/02/2024 (tức ngày mùng 04 Tết).

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn