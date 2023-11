Thua bạc, nam thanh niên lừa bán siêu xe chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng

Ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Hiến (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phan Công Hiến tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hiến quen và biết anh T. (ngụ TP.HCM) đang có nhu cầu mua ô tô Mercedes-AMG G 63 để sử dụng. Thời điểm này Hiến chơi đánh bạc thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T..

Hiến sau đó dẫn anh T. đến showroom chuyên bán siêu xe tại quận 7 (TP.HCM), để xem ô tô Mercedes-AMG G 63 đang được chào bán với giá 13,9 tỷ đồng. Hiến chưa mua được chiếc xe trên nhưng vẫn ký thỏa thuận mua bán với anh T. với giá 13,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ ngày 7/6 đến 20/6, Hiến đã nhận tổng cộng 5,6 tỷ đồng của anh T..

Ngay sau khi chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng của anh T., Hiến đã đưa ra thông tin gian dối về việc thanh toán tiền đặt cọc mua xe, thanh toán tiền rút hồ sơ đăng ký xe để chiếm đoạt số tiền trên.

Trước đó, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang - đồng phạm của Khanh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ 8 chiếc siêu xe và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo.

Cụ thể, Phan Công Khanh đã lạm dụng lòng tin của chị H để lấy được giấy tờ xe, rồi mang đi cầm cố với giá 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị nhận nhiều đơn tố cáo Khanh và đồng phạm lừa hàng chục tỷ đồng.

