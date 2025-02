Thủ môn Thể Công Viettel lên tuyển, tại sao không?

Văn Phong ít khi mắc sai lầm. Ảnh: Bảo Ngọc.

Trận thua 1-2 trước CLB Công An Hà Nội (CAHN) tối 23/2 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14 lượt về V.League 2024/25 có thể khiến Thể Công Viettel lỡ cơ hội duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng. Đây vẫn là trận đấu đáng khen của đội bóng áo lính, khi chỉ để thua ở phút bù giờ cuối cùng trước sự xuất sắc của ngoại binh đối phương.

Toàn bộ hành trình trước đó của Thể Công Viettel là sân khấu của hàng thủ, nơi thủ môn Phạm Văn Phong thường xuyên tỏa sáng để giúp đội nhà chiếm ngôi đỉnh bảng.

Văn Phong, nhân vật vô danh từng 3 lần lên tuyển nhưng chưa ra sân phút nào, lại đang vượt qua những tên tuổi như Đình Triệu hay Nguyễn Filip, trở thành người gác đền có thông số tốt nhất giải quốc nội thời điểm này.

Sau 14 trận bắt chính liên tiếp, Văn Phong cùng các đồng đội ở hàng thủ Thể Công Viettel chỉ để thủng lưới 12 bàn (chỉ nhiều hơn đội phòng ngự tốt nhất giải là Hà Tĩnh 1 bàn), trong đó có đến 5 trận sạch lưới.

Sẽ không công bằng nếu nói Văn Phong chỉ hưởng lợi nhờ sự xuất sắc của các hậu vệ tuyển thủ danh tiếng như Tiến Dũng, Thanh Bình hay Đức Chiến. 2 mùa gần nhất, Phong thể hiện được giá trị khi giành được suất bắt chính ở Thể Công Viettel, được ông Park Hang-seo và Philippe Troussier trao cho những suất dự tuyển ngắn hạn. Những lần đó, anh chưa đủ tốt để được giữ lại.

Nhưng tình hình giờ đã thay đổi. Đình Triệu chật vật cùng Hải Phòng ngụp lặn dưới đáy bảng và chỉ mới bình phục chấn thương. Filip chơi thiếu ổn định, hay mắc sai lầm và thủng lưới tới 9 bàn sau 5 trận gần nhất. Văn Lâm đã xuống chơi ở hạng dưới, còn Trung Kiên vẫn còn quá trẻ để ra mắt tuyển Việt Nam.

Thủ môn Phạm Văn Phong cao 1,8 m, chiều cao hơi hạn chế đối với một thủ môn, nhưng ra vào ổn định và phản xạ tốt. Ảnh: Bảo Ngọc.

Bối cảnh ấy chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh cho Văn Phong và những thủ môn V.League khác trong đợt tập trung tháng 3 tới của đội tuyển. Với HLV Kim Sang-sik, người bám sát chuyển động của giải VĐQG, luôn sẵn sàng trao cơ hội cho nhân tố mới, sẽ không ngạc nhiên nếu Văn Phong được gọi.

Tính chất trận giao hữu gặp Campuchia và cuộc đối đầu chính thức với đối thủ vừa sức là Lào ở vòng loại ba Asian Cup 2027 hoàn toàn có thể có cơ hội cho Văn Phong và các tân binh chào sân trong màu áo tuyển. 2 đối thủ này dù tiến bộ vẫn không phải mối lo ngại thực sự đối với hàng thủ Việt Nam.

Sinh năm 1993 tại Thái Bình, Phạm Văn Phong bắt đầu sự nghiệp bóng đá khá muộn ở tuổi 16, khi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại Đồng Nai, trước khi thử sức ở CLB Sài Gòn (nay đã giải thể). Mùa giải 2020 chứng kiến sự bùng nổ của Văn Phong khi anh cùng Sài Gòn làm nên hiện tượng, liên tiếp cản đường các ông lớn trong cuộc đua vô địch, trước khi cán đích V.League ở vị trí thứ 3.

Sau khi Sài Gòn giải thể năm 2022, Phong thất nghiệp gần 1 năm mới được Thể Công Viettel gọi về thay Trần Nguyên Mạnh. Đây là bước ngoặt sự nghiệp đưa Văn Phong lên tầm cao mới. Anh cùng đội bóng áo lính đứng top 3 V.League mùa 2023, top 5 mùa 2023/24, hiện dẫn đầu bảng lượt đi mùa này với tham vọng vô địch.

Với 14 trận bắt chính và không nghỉ phút nào, Văn Phong đang là một trong những quân bài quan trọng nhất của Thể Công Viettel. Anh vẫn còn cả lượt về để tiếp tục chứng minh năng lực, qua đó ghi điểm với HLV Kim Sang-sik.

Your browser does not support the video tag.

Tiến Dũng, Quang Hải kiến tạo phút bù giờ 2 tuyển thủ Việt Nam, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải kiến tạo để đồng đội ghi bàn những phút cuối cùng trong trận CAHN gặp Thể Công Viettel tối 23/2 tại vòng 14 V.League 2024/25 trên sân Hàng Đẫy.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: znews.vn