Thêm người dẫn chương trình đài Fox News được ông Trump chọn làm bộ trưởng

Nếu đề cử của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được chấp thuận, ông Duffy sẽ giám sát các chính sách về hàng không, ô tô, đường sắt, vận tải công cộng và các chính sách khác tại bộ này với ngân sách khoảng 110 tỉ USD.

Bộ này cũng sẽ nhận khoản tài trợ đáng kể theo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỉ USD - được thông qua năm 2021 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden - và các trạm sạc EV.

Ông Sean Duffy, người vừa được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ, trong một chương trình của đài Fox News - Ảnh: FOX NEWS

Ông Duffy sẽ phải đối mặt với một số vấn đề lớn về giao thông của đất nước, theo Reuters.

Số ca tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ đã giảm trong năm nay nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19. Tỉ lệ tử vong do loại tai nạn này trong năm nay cũng cao hơn bất cứ năm nào trước đại dịch, kể từ khi số liệu được thu thập năm 2008.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ tương lai còn đối mặt với áp lực nới lỏng các quy định đối với xe tự lái mà Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác đang tìm kiếm.

Ông Trump cho biết ông Duffy sẽ ưu tiên "sự xuất sắc, năng lực, sức cạnh tranh và vẻ đẹp khi xây dựng lại đường cao tốc, đường hầm, cầu và sân bay của Mỹ", cũng như đảm bảo các cảng và đập phục vụ nền kinh tế mà không gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Ông Duffy chịu thêm trách nhiệm giám sát nâng cao liên tục đối với Boeing, vốn bị Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) giới hạn sản lượng ở mức 38 máy bay 737 MAX mỗi tháng từ tháng 1 năm nay, sau sự cố một chiếc 737 MAX 9 do Alaska Airlines khai thác bị rơi mất mảnh thân trên không.

Ông cũng sẽ quyết định có nên tiếp tục thúc đẩy quyền hành khách hàng không của như chính quyền ông Biden hay không và có chấp thuận thêm các liên doanh hàng không hay không.

Cựu nghị sĩ bang Winconsin này còn phải chịu trách nhiệm giám sát các công ty do tỉ phú Elon Musk điều hành, người được ông Trump đề xuất giữ vai trò đồng điều hành Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ mới.

Đề cử mới được ông Trump nêu ra hôm 18-11 đã biến ông Duffy thành người dẫn chương trình Fox News thứ 2 được "chọn mặt gửi vàng" với ghế bộ trưởng.

Trước đó, một người dẫn chương trình Fox News khác là ông Pete Hegseth, cũng là cựu quân nhân, đã được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hôm 15-11, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin rằng một người dẫn chương trình Fox News khác là ông Larry Kudlow đang được cân nhắc đối với ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bên cạnh nhiều ứng viên khác.

Cuộc tìm kiếm Bộ trưởng Bộ Tài chính bị đình trệ vào cuối tuần trước nhưng theo các nguồn tin hôm 18-11, danh sách ứng viên vừa được mở rộng.

Trong số những cái tên đang được xem xét có ông Marc Rowan, Tổng Giám đốc điều hành Công ty quản lý tài sản Apollo Global Management, và cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh - theo Wall Street Journal.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động