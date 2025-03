'Thế giới ngầm' bán xe sang Toyota - Kỳ cuối: Ngăn chặn việc tạo khan hiếm, trục lợi

Luật sư Trần Xoa (giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang): Cần mạnh tay xử lý tội trốn thuế Như phản ánh của Tuổi Trẻ, với số tiền lót tay 750 triệu đồng mà đại lý xe bỏ ngoài sổ sách, ẩn dưới dạng thu tiền "dịch vụ" không có hóa đơn chứng từ sẽ thất thoát thuế giá trị gia tăng tạm tính 75 triệu đồng và thất thoát thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 150 triệu đồng. Tổng cộng 225 triệu đồng/xe. Theo quy định, nếu trốn thuế trên 100 triệu đồng có thể bị xử lý hình sự. Như vậy chỉ cần một chiếc xe bán ra theo cách này đã vượt mức bị xử lý hình sự. Do đó rất cần sự vào cuộc của cơ quan công an để mở rộng điều tra ra các salon ô tô khác và mạnh tay xử lý, đồng thời đánh động đến những trường hợp đang trốn thuế khác. Đây cũng là lĩnh vực mà ngành thuế cần tập trung lực lượng để thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề như cơ quan thuế đã từng làm với kinh doanh online, thương mại điện tử, xăng dầu, truy thu thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập từ Google, Facebook… Đồng thời mở rộng ra không chỉ với xe ô tô mà cả các đại lý xe máy vì người tiêu dùng cũng phải mua xe với giá chênh cao so với giá công bố của nhà sản xuất. Ông Nguyễn Văn Được (tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín): Khai thấp hơn giá thực để "tiết kiệm" thuế? Câu chuyện muốn có xe sang phải lót tay 750 - 800 triệu đồng cần nhìn ở nhiều khía cạnh. Trước tiên, cần xem có hay không việc nhà sản xuất và đại lý bắt tay nhau cùng tạo ra sự khan hiếm nhằm đẩy giá xe lên cao thông qua khoản "chi ngoài" không có sổ sách hóa đơn, vi phạm pháp luật cạnh tranh. Việc thu tiền mặt không có hóa đơn cũng vi phạm vào khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 về tội trốn thuế. Không chỉ người bán mà những người liên đới cũng chịu trách nhiệm. Ô tô nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, có hay không xu hướng khai thấp hơn giá thực để "tiết kiệm" thuế? Ngoài xem xét ở khâu bán ra, theo tôi, cơ quan chức năng cần làm rõ các doanh nghiệp này có trốn thuế ở khâu nhập khẩu hay không. Thậm chí cơ quan thuế có thể yêu cầu ngân hàng rà soát tài khoản cá nhân của những cá nhân nhận tiền để truy vết và yêu cầu giải trình…