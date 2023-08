Thanh Hóa: Dự án cửa hàng xăng dầu Nguyễn Anh tự ý san lấp mặt bằng khi chưa thống nhất, thỏa thuận đền bù phần mộ cho dân

Cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, nhưng đơn vị thi công vẫn cho đổ đất san lấp gần đến chân tường bao.

Theo thông tin của người dân, những ngày gần đây tại tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, xuất hiện nhiều xe tải, howo, chở đất đến san lấp mặt bằng bên cạnh khu vực người dân sinh sống, đất vương vãi khắp mặt đường ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ông L. V. T sinh sống gần khu vực thi công cho biết: “Mấy hôm nay do mưa nên đơn vị tạm dừng thi công, nhưng mấy ngày nắng nóng trước đó thì nhiều xe tải loại 3-4 chân chở đất đến đây san lấp, gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm. Theo tôi quan sát, tuyến đường này rất nhiều phương tiện tham gia giao thông mà đơn vị không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào, chỉ dựng 1 chiếc rào chắn làm bằng tre, luồng rồi phủ lên 1 lớp bạt rất sơ sài, điều này nguy hiểm vô cùng cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, nhưng đơn vị thi công vẫn cho đổ đất san lấp gần đến chân tường bao”.

Còn bà N. T. V (70 tuổi) cho hay: “Khu này là tái định cư, tôi lên ở với con. Mấy hôm trước, xe chạy ầm ầm, bụi bặm. Hơn nữa “sống cái nhà, già cái mồ” vậy mà không hiểu sao người ta (đơn vị thi công – PV) không di chuyển đi mà để vậy”.

Người dân liên quan đến phần mộ cho hay: “Doanh nghiệp đã đến thương lượng với gia đình nhiều lần, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đi đến thống nhất nên mộ phần vẫn chưa được di chuyển đi, dòng tộc rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước, chấp hành và đạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, nhưng đây là việc tâm linh không thể tùy tiện được, phải có sự thống nhất của gia tộc. Đặc biệt đây là ngôi mộ của người có tên tuổi trong gia tộc nhà tôi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực san lấp mặt bằng là có cơ sở. Đơn vị thi công không tân thủ bất kỳ biện phát an toàn nào như: Cọc tiêu, biển cảnh báo, dây phản quang… cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, đơn vị thi công đã rào và căng dây quanh phần mộ.

Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo phường Đông Tân cho biết: “Về hồ sơ thủ tục pháp lý công ty đã hoàn thiện đầy đủ; còn về môi trường, các biện pháp an toàn trong thi công thì phường đã nhận được phản ánh của người dân và đã cử cán bộ xuống nhắc nhở, nếu doanh nghiệp không có biện pháp thì chúng tôi sẽ thực hiện theo pháp luật quy định”.

Nhiều xe tải chở đất đến san lấp mặt bằng bên cạnh khu vực người dân sinh sống, đất vương vãi khắp mặt đường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Được biết, Dự án cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh tại Km 0+718, trái tuyến Đại lộ Đông Tây, xã Đông Tân, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư 07/11/2016, điều chỉnh lần đầu 28/6/2022, vị trí trên khu đất được quy hoạch là đất dịch vụ, thương mại. Quy mô dự án: Cửa hàng xăng dầu loại II, kết hợp cửa hàng khí hóa lỏng; các dịch vụ, phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách hàng, bảo dưỡng phương tiện giao thông.

Mục tiêu đầu tư: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu, khí hóa lỏng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho người lao động và phát triển của doanh nghiệp.

Những phản ánh của người dân cần sớm được các cơ quan, ban, ngành vào cuộc xác minh, xử lý để mọi người dân, doanh nghiệp… phải có tinh thần thượng tôn pháp luật.

Điều 107 Luật Xây dựng 2014. Điều kiện khởi công xây dựng công trình “1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng. b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này. c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ. d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn. đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình. e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn