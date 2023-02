Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ trên địa bàn thành phố Vinh

Trong tỉnh

Thực hiện Kế hoạch 32/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 03/02/2023 của Công an tỉnh Nghệ An về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn", Công an thành phố Vinh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.