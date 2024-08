Tài chính 600 triệu đồng mua được ô tô gầm cao nào?

Hiện nay, dù các hãng xe đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá, sức mua ô tô vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Thị trường ô tô Việt Nam hiện vẫn đang chật vật tìm lại nhịp tăng trưởng sau 7 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, cách mua sắm của người dân Việt Nam trong năm nay thể hiện xu hướng ngày càng ưa chuộng các dòng xe gầm cao như SUV, crossover, xe bán tải và MPV khi chúng chiếm hơn một nửa số xe mới được bán ra.

Trong tổng số gần 164.000 xe mới bán ra trong 7 tháng đầu năm 2024, có tới 87.100 xe là các dòng ô tô gầm cao, chiếm khoảng 53,2% tổng doanh số.

Các dòng xe gầm thấp như sedan và hatchback chỉ chiếm chưa tới 30%, cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của người tiêu dùng đối với các dòng xe đa dụng.

Cụ thể, từ tháng 1 - 7/2024, người Việt đã mua 38.187 xe SUV, 24.269 xe MPV, 13.358 xe crossover và gần 11.300 xe bán tải. Ngược lại, lượng tiêu thụ xe sedan chỉ đạt 22.383 xe và hatchback đạt 676 xe.

Vì vậy, nhiều nhận định cho rằng các dòng xe gầm cao đang dần trở thành sản phẩm chủ lực cho nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam như Mitsubishi, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Volkswagen, Subaru,...

Đáng chú ý, với cách tiếp cận đa dạng khi có nhiều mẫu kích thước nhỏ, ô tô gầm cao đang tiếp tục gây chú ý với tệp khách hàng phổ thông. Dưới đây là những mẫu xe gầm cao chỉ ở mức trên dưới 600 triệu đồng để khách hàng tham khảo.

Mitsubishi Xpander AT

Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện nay, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản. Trong đó, bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Ô tô Mitsubishi AT đang có nhiều ưu đãi. Ảnh: Trần Đình

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Với số tiền khoảng 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng). Bên cạnh đó, qua khảo sát tại một số đại lý Mitsubishi tại Hà Nội ngày 27/8, phiên bản MT đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 28.000.000 VNĐ), đi kèm camera lùi trị giá 2.500.000 VNĐ.

Suzuki XL7 hybrid

Suzuki XL7 có phiên bản mới kèm động cơ điện. Ảnh: Suzuki

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV có doanh số cao nhất của thương hiệu Nhật Bản ở Việt Nam. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Mazda CX-3 Luxury

Mazda CX-3 có nhiều phiên bản ở Việt Nam. Ảnh: Mazda

Ở thị trường trong nước, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Các phiên bản của CX-3 là 1.5AT, Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Hyundai Creta

Hyundai Creta có phiên bản chỉ dưới 600 triệu đồng. Ảnh: Hyundai

Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu trong tháng 8. Lưu ý, phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT

Kia Seltos phiên bản mới đã cập bến Việt Nam. Ảnh: Kia

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. KIA Seltos 2024 có 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản là AT, Luxury và Premium được trang bị động cơ 1.5 lít cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5 lít Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX

Mitsubishi Xforce GLX có giá 599 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Với ngân sách chưa đến 600 triệu, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu) có thể khiến nhiều khách hàng quan tâm.

