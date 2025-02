Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại lễ hội Đền Cờn năm 2025

Các đồng chí lãnh đạo thị xã trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu Giải thể thể thao Lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch năm 2025

Giải thể thao lễ hội Đền Cờn và khai trương Du lịch năm 2025 gồm các môn thi đấu: Bóng chuyền Nam, Đẩy gậy, Kéo co, Cờ thẻ và Đua thuyền đã quy tụ 568 vận động viên chuyên và không chuyên tham gia đến từ 10 xã phường trong thị xã và một số đơn vị bạn như: Đô Lương, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu. Kết quả thi đấu của các bộ môn này sẽ được xếp thành tích Đại hội thể dục thể thao thị xã Hoàng Mai năm 2025. Do vậy tất cả các vận động viên, các đội tuyển đến với giải đấu với tinh thần quyết tâm cao, nhiệt tình, hăng say vì màu cờ sắc áo của đơn vị mình. Anh Lê Đăng Đại, Vận động viên Đội bóng chuyền nam phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai cho biết:

“Mình rất tự hào xuống đây với mong muốn giao lưu học hỏi, thứ nhất rèn luyện sức khỏe, với các vận động viên của phường xã. Mong các anh em vận động viện nâng cao tinh thần thể dục thể thao và đoàn kết, găn bó các phường xã với nhau để tạo một lễ hội, giải bóng chuyền thành công tốt đẹp”.

Các môn thi đấu Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy diễn ra hấp dẫn kịch tính

Các môn thể thao và trò chơi tại lễ hội Đền Cờn được tổ chức thi đấu cùng lúc do vậy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và du khách thập phương. Bên cạnh đó là không khí cổ vũ của khán giả bằng những tràng pháo tay, tiếng reo hò khiến cho các trận đấu bóng chuyền, kéo co diễn ra sôi động, náo nhiệt, gay cấn, hấp dẫn. Nhất là đối với 2 trận đấu bán kết bóng chuyền nam đã cống hiến nhiều pha đánh bóng hay, đẹp mắt mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Ông Lê Bá Dành. Thôn Đồng Tiến, Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai phấn khởi chia sẻ:

“Cảm nhận của tôi là Lễ hội tổ chức rất tuyệt vời, không thể nói cái gì hơn được nữa. Du khách rất là đông đủ và đến rất nhiều nói chung không khí rất sôi động”.

Múa rối điện là nét độc đáo tại Lễ hội Đền Cờn được đông đảo du khách đến tham quan, thưởng thức

Một trong những hoạt động văn hóa được đông đảo nhân dân và du khách quan tâm đó là Múa rối điện do người giáo dân Hồ Văn Thân, ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai nghiên cứu sáng tạo biểu diễn phục vụ nhân dân. Vừa bước vào khuôn viên của Đền Cờn mọi người dân và du khách đã được thưởng thức không gian âm nhạc đồng quê với những điệu múa của dàn rối điện về: Xay lúa, Tình ca Tây Bắc, Tình ca Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, dân ca Xứ Nghệ. Bà Nguyễn Thị Minh, Du khách về dự lễ hội Đền Cờn nói:

“Hôm nay về dự lễ hội Đền Cờn rất vinh dự được tham quan những dàn múa rồi như thế này của nghệ sỹ, nghệ nhân rất đặc biệt. Chị thấy rất là vui hào hứng chị muốn chụp ảnh với dàn múa rối này”

Các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức sôi nổi không những thu hút nhân dân và du khách đến với lễ hội mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết của bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn. Đồng thời là dịp để mọi người dân, du khách tham quan chiêm ngưỡng và phát huy các giá trị văn hóa của Đền Cờn. Qua đó nhằm quảng bá nhân rộng nét văn hoá đặc sắc đến với du khách khắp mọi miền tổ quốc.







Tác giả: Bích Hường

Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn