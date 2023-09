Sập bẫy 'việc nhẹ lương cao', 1 người chết, 4 người trốn thoát về Việt Nam

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông tuyên truyền, cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người dân, nhất là thanh niên vẫn bị “sập bẫy” những kẻ lừa đảo.

Cơ quan Công an tiếp xúc trao đổi với các nạn nhân.

Mới đây, vào ngày 25/8, một nhóm 5 người đã nghe theo đối tượng lừa đảo trên Facebook, xuất cảnh trái phép, rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức tại Campuchia, bị tra tấn dã man, “tống tiền” gia đình, khiến 1 người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo lời kể của các nạn nhân, nhóm này gồm 5 người, từ các tỉnh miền Bắc, được một chủ tài khoản Facebook tên “Bin Bo” giới thiệu và hướng dẫn vượt biên trái phép sang Đài Loan (Trung Quốc) để tìm việc làm với giá 6.500 USD/người và khi xuất cảnh được trót lọt thì mới phải chi tiền. Do điều điều kiện kinh tế khó khăn, không có điều kiện xuất cảnh, nên nhóm người này rất tin tưởng vào lời hứa của đối tượng “Bin Bo” trên Facebook với mong muốn đổi đời nơi xứ người.

Trưa 25/8 vừa qua, các nạn nhân này được ô tô chở đến một tòa nhà 3 tầng tại Campuchia. Theo sự hướng dẫn, các nạn nhân vào để nghỉ chân, sau đó sẽ có tàu đến rước. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ thì bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy khống chế trói chân tay rồi đánh đập và cướp tài sản: tiền, điện thoại di động...

Các nạn nhân sau đó bị chia ra và giam giữ tại nhiều phòng; liên tục bị tra tấn dã man và quay video gửi về gia đình tại Việt Nam để đòi tiền chuộc, mỗi gia đình nạn nhân phải phải chuyển từ 300 - 500 triệu đồng. Gia đình các nạn nhân chậm, chưa chuyển tiền, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình.

Sau khi tra tấn dã man nạn nhân H.V.M., các đối tượng quay video gửi về gia đình và buộc phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Do gia đình H.V.M chưa kịp đáp ứng yêu cầu của bọn chúng nên M đã bị chúng đánh chết. Thấy M bị đánh chết, do quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân còn lại đã chuyển gần 500 triệu đồng, nhưng các đối tượng vẫn không thả người. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng, 4 người còn lại đã cởi trói, trốn chạy, bơi qua sông về Việt Nam cầu cứu lực lượng chức năng.

Anh N.V.T, 41 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, 1 trong 4 nạn nhân sống sót trở về cho biết, mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm, trốn chạy khỏi “địa ngục” trần gian, nhưng đến nay cả 4 người vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ.

“Họ tra tấn, họ dùng dao gọt hoa quả đâm vào 02 đùi và dùng vật cứng đập vào lưng rồi đốt túi bóng nhỏ lên người. Các đối tượng bắt gọi cho nhiều người thân gửi 300 triệu cho nó. Khuyên mọi người có ý định đi sang Cam, tuyệt đối không nên tin những lời giới thiệu trên mạng xã hội, đều là lọc lừa cả, như trường hợp của mình là từ cõi chết trở về! Hôm đó bị bịt mắt mình xác định là chết rồi, nghe đâu họ chuẩn bị bán mình cho một nhóm khác”.

Các đối tượng bị khởi tố: Hoàng, Toàn, Thoại và Út (từ trái qua)

Từ vụ việc này, qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 28/8 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Trần Thiết Thoại, 41 tuổi; Huỳnh Thị Út, 43 tuổi; Nguyễn Thanh Hoàng, 56 tuổi; Nguyễn Thanh Toàn, 31 tuổi; cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trương Văn Chung, 28 tuổi, cư trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối tượng Trương Văn Chung

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, sang Campuchia phối hợp với Lực lượng chức năng của nước này, khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Hiện lực lượnng chức năng 2 nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra truy tố trước pháp luật.

Thượng tá Phạm Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và của Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức nang ở biên giới và Công an Campuchia… khẩn trương điều tra truy xét bắt được 5 đối tượng có hành vi tổ chức đưa 5 nạn nhân sang Campuchia trái phép. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ nhiều đối tượng tham gia bắt cóc tống tiền, giết người. Riêng các đối tượng quay về Việt Nam lẩn trốn, chúng tôi đã xác định được, đang tiếp tục điều tra truy xét xử lý nghiêm để răn đe và cảnh tỉnh chung”.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua những vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy hoạt động phạm tội của chúng có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có tính toán đến việc che giấu hành vi kể từ khi đưa ra thông tin lừa nạn nhân vượt biên trái phép qua Campuchia để đi Đài Loan, thuê nhà trọ trong ngày bằng hình thức đặt cọc, bắt giữ và tra tấn nạn nhân rất dã man, tàn độc, xem thường tính mạng con người. Các đối tượng này còn mang theo vũ khí để thực hiện các hành vi phạm tội và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Hành vi của chúng có dấu hiệu phạm các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, vụ trốn chạy này không phải là vụ đầu tiên. Những vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, không nghe những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội theo kiểu “Việc nhẹ lương cao”, giấc mộng đổi đời nơi xứ người…để tránh tiền mất tật mang, có khi mất cả mạng sống.

Tác giả: Phan Ánh

Nguồn tin: Báo VOV