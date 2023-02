Sao nam hạng A Hàn Quốc bị cấm xuất cảnh

TV Chosun đưa tin cảnh sát Seoul, Hàn Quốc ra lệnh điều tra tài tử Yoo Ah In ngày 6/2. Anh bị cảnh sát triệu tập, cấm xuất cảnh vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. "Chúng tôi yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra mức độ thường xuyên dùng propofol của đối tượng", đại diện cảnh sát Seoul nói.

Đại diện công ty UAA - đơn vị quản lý Yoo Ah In - cho biết họ hợp tác với cơ quan chức năng phục vụ cho mục đích điều tra. Công ty sớm đưa ra giải trình liên quan.

Trước đó, chương trình News 9 đưa tin một ngôi sao điện ảnh hàng đầu bị điều tra vì thường xuyên dùng propofol. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm - cơ quan giám sát việc phân phối thuốc an thần - phát hiện người này kê đơn propofol quá liều và yêu cầu cảnh sát điều tra.

Vai thế tử bất hạnh trong The Throne giúp Yoo Ah In được gọi là Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc.

Theo TV Chosun, propofol là chất làm trì trệ hoạt động não và hệ thần kinh, được dùng trong y tế, gây mê làm phẫu thuật. Do có hoạt chất ức chế thần kinh, chúng được một số đối tượng sử dụng như ma túy dạng nhẹ. Chính phủ Hàn Quốc nghiêm cấm sử dụng propofol bừa bãi và bị liệt vào danh sách cấm.

Tại Hàn, việc dùng propofol bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng) theo Đạo luật kiểm soát ma túy. Nếu tái phạm, hình phạt tăng lên gần 10 năm tù, phạt tiền 75 triệu won (tương đương 1,4 tỷ đồng). Nhiều sao Hàn như Park Si Yeon, Amy, Ha Jung Woo bị xử án treo vì dùng propofol.

Trước khi bị bắt, cấm xuất cảnh vì dùng chất cấm, Yoo Ah In (sinh năm 1986) là ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi diễn xuất ấn tượng, từ điện ảnh đến truyền hình.

Một số bộ phim đáng chú ý của Yoo Ah In là Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Tình sử Jang Ok Jung, Veteran, Thanh âm của im lặng, Hellbound... Năm 2015, Yoo Ah In thắng giải Ảnh đế Rồng Xanh với tác phẩm The Throne. Lúc đó anh 29 tuổi và được báo chí gọi là Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc.

Tác giả: Trọng Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong