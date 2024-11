Sao "Mặt trăng ôm mặt trời" nghi tự tử

Truyền thông Hàn Quốc cho biết phía cảnh sát thông tin nam diễn viên được tìm thấy qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul – Hàn Quốc trưa ngày 12-11.

Tài tử Song Jae-rim

Anh ra đi vĩnh viễn tuổi 39

Người đầu tiên phát hiện tình trạng của Song Jae-rim là một người bạn trước đó hẹn ăn trưa với anh. Do không thấy nam diễn viên đến theo lời hẹn nên đã tìm đến nhà và vội vã báo cảnh sát.

"Đến nay, chúng tôi không có nghi ngờ hành vi phạm tội hình sự nào như giết người trong trường hợp này" – phía cảnh sát cho biết.

Từ việc tìm thấy thư tuyệt mệnh tại hiện trường, Song Jae-rim bị nghi đã tự kết liễu đời mình. Thông tin chi tiết của thư tuyệt mệnh không được công bố.

Trang mạng xã hội của anh vẫn tràn ngập những bức ảnh cập nhật, từ tình yêu dành cho nhạc kịch đến cuộc sống hằng ngày cùng với thú cưng. Một dòng chữ "một cuộc hành trình dài bắt đầu" như báo trước sự ra đi khiến người hâm mộ nam diễn viên đau buồn.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc Song Jae-rim. Gia đình nam diễn viên muốn tổ chức tang lễ riêng tư, chỉ có gia đình cùng người thân thiết và không công bố nguyên nhân tử vong của anh.

Sinh năm 1985, Song Jae-rim được biết đến qua vai diễn trong phim "Mặt trăng ôm mặt trời".

Sau đó, anh liên tục tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: "Inspiring Generation", "Two Weeks", "Goodbye Mr. Black", "Surfing House", "Queen Woo", "The Suspect"…

Song Jae-rim từng xuất hiện trong chương trình "We got married" cùng nữ diễn viên Kim So-eun vào năm 2014.

Dự án gần đây nhất của anh là bộ phim truyền hình "My Military Valentine", được phát hành trên nền tảng thu phí vào tháng 6. Anh cũng tham gia làm khách mời trong chương trình "Good Morning FM" trong tháng 8 để quảng bá vai diễn trong vở nhạc kịch "The Rose of Versailles" anh góp mặt.

Nhiều người bất ngờ và thương tiếc nam diễn viên

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động