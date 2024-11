Sốc: Tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đột ngột qua đời ở tuổi 39

Trang tin Hàn Quốc Newsen đưa tin nam diễn viên Song Jae Rim đã qua đời vào chiều ngày 12/11. Nam diễn viên sinh năm 1985, hưởng dương 39 tuổi. Nguyên nhân tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời qua đời hiện chưa được công bố.

Tang lễ của người quá cố được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Tang lễ sẽ được cử hành vào lúc 12h trưa ngày 14/11. Thông tin này hiện đang khiến công chúng chết lặng vì tài tử qua đời quá đỗi đột ngột.

Song Jae Rim đột ngột qua đời ở tuổi 39

Song Jae Rim sinh năm 1985, bước vào showbiz năm 2009 với tư cách người mẫu và đóng các vai phụ. Năm 2012, tên tuổi nam diễn viên vụt sáng năm 2012, sau thành công của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Song Jae Rim tiếp tục nhận được sự yêu mến sau khi tham gia chương trình We Got Married cùng "nàng cháo" Kim So Eun. Cả 2 có "phản ứng hóa học" ngọt ngào, khiến họ vướng tin đồn hẹn hò thật ngoài đời. Nhưng sau đó cả Song Jae Rim lẫn Kim So Eun đều phủ nhận chuyện tình cảm.

Bên cạnh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, nam diễn viên còn ghi dấu ấn qua các phim Tiệm Mì Trai Đẹp, Our Gab Soon, Queen Woo, Two Weeks... Song Jae Rim cũng tham gia vở nhạc kịch The Rose of Versailles, chỉ vừa mới kết thúc vào ngày 13/10.

Song Jae Rim nổi lên nhờ Mặt Trăng Ôm Mặt Trời...

... và "cuộc tình ảo" với Kim So Eun

Nguồn: Newsen

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn