Samsung đưa Circle to Search đến hàng triệu thiết bị Galaxy

Circle to Search là tính năng độc quyền trên Galaxy S24 kể từ khi Samsung ra mắt vào tháng 1/2024. Vào tuần trước, sau hơn 6 tháng, Samsung đã thông báo rằng Circle to Search sẽ có mặt trên nhiều thiết bị tầm trung hơn. Giờ đây, công ty đã bắt đầu triển khai tính năng này.

Theo đó, Samsung đang triển khai bản cập nhật tháng 8/2024 đến các thiết bị của mình và bản cập nhật này bổ sung Circle to Search vào smartphone và tablet Galaxy được hỗ trợ. Mặc dù ban đầu Samsung thông báo rằng bản cập nhật sẽ đưa Circle to Search đến một số smartphone dòng Galaxy A và tablet Galaxy Tab S9 FE được chọn, nhưng có một điều bất ngờ khi nhiều thiết bị hơn nữa đã nhận được tính năng này. Theo SamMobile, bản cập nhật này sẽ đưa Circle to Search đến hơn 25 triệu smartphone và tablet Galaxy trên toàn thế giới.

Ngoài dòng Galaxy A, Samsung cũng đưa Circle to Search đến một số thiết bị Galaxy Quantum, Galaxy S21 FE và Galaxy Tab S9 FE. Danh sách đầy đủ các thiết bị nhận được Circle to Search với bản cập nhật tháng 8/2024 có thể kể đến gồm Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A55, Galaxy Quantum 4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S9 FE, và Galaxy Tab S9 FE+.

Đối với những ai thấy lạ với tính năng này, Circle to Search cho phép người dùng dễ dàng tìm thêm thông tin và ngữ cảnh về một đối tượng mà không cần rời khỏi ứng dụng hoặc hoạt động hiện tại. Chỉ cần giữ nút Home hoặc thanh điều hướng và làm nổi bật chủ đề, người dùng có thể biết thêm chi tiết về đối tượng đó. Ví dụ, nếu thấy một đôi giày thú vị khi cuộn Instagram, người dùng chỉ cần sử dụng Circle to Search để biết thêm chi tiết và thậm chí mua liên kết cho đôi giày đó.

Google cũng đang nỗ lực để làm cho công cụ Circle to Search hữu ích hơn. Gần đây, công ty đã triển khai Song Search trong Circle to Search, cho phép người dùng xác định nhạc đang phát xung quanh (hoặc trên thiết bị của mình) mà không cần Google Assistant hoặc ứng dụng Shazam. Ngoài ra, công ty có kế hoạch thêm công cụ quét mã QR vào Circle to Search, mặc dù công cụ này vẫn chưa có sẵn. Tuy nhiên, với bản cập nhật mới nhất, các thiết bị Samsung tầm trung hiện có thể truy cập tính năng này, vốn trước đây chỉ dành riêng cho các thiết bị hàng đầu.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn