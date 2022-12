Samsung cập nhật One UI 5 và Android 13 trong thời gian ngắn nhất

Công ty điện tử Samsung phát hành bản cập nhật Android 13 và One UI 5 mới nhất cho hơn 45 mẫu thiết bị Samsung Galaxy trên toàn thế giới trong vòng chưa đầy hai tháng. Bên cạnh các mẫu smartphone flagship, những thiết bị như Galaxy A22 5G và Galaxy M33 5G cũng nhận được bản nâng cấp.

Đây là đợt phát hành bản nâng cấp hệ điều hành nhanh nhất từ trước đến nay của Samsung, với thời gian ngắn hơn ba lần so với lần giới thiệu phiên bản One UI đầu tiên vào năm 2018. Thời gian phát hành đối với dòng sản phẩm đặc biệt cũng cải thiện đáng kể, như Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip nhận được bản cập nhật One UI 5 trong vòng chưa đầy ba tuần.

Trong vài tuần tới, Samsung tiếp tục tăng tốc việc phát hành các bản cập nhật One UI 5 cho nhiều kiểu máy hơn, bao gồm cả các sản phẩm flagship và máy tính bảng cũ, thêm nhiều người dùng Samsung sẽ nhận được bản nâng cấp hệ điều hành. Mục tiêu của Samsung là hoàn thành việc phát hành cho tất cả các thiết bị đủ điều kiện vào cuối năm nay.

Giao diện thân thiện của One UI 5 (Ảnh: Samsung).

Ra mắt vào năm 2018, One UI đem đến giao diện và trải nghiệm người dùng cá nhân hóa hơn, tăng tính nhất quán trên khắp hệ sinh thái các thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến các thiết bị đeo. Bản cập nhật lần này bao gồm nhiều cải tiến phần mềm di động thể hiện tham vọng bậc nhất của Samsung từ trước đến nay, đòi hỏi mức độ tùy chỉnh cao cho các nhà mạng và thị trường khác nhau trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Samsung đã thiết kế nên hơn 1.000 phiên bản cập nhật khác nhau cho One UI.

Đối với phiên bản One UI 5, các cải tiến cho dòng sản phẩm S Series và Z Series nhằm tối ưu cấu trúc phần mềm hệ thống, nền tảng và các ứng dụng được thực hiện cùng lúc, giúp việc phát hành bản cập nhật diễn ra sớm hơn. Đối với dòng Z Series và các thiết bị màn hình lớn, Samsung đã hợp tác với Google để đem đến những cải tiến cho phiên bản hệ điều hành mới, như những trải nghiệm kết hợp đột phá về công nghệ gập mở và đa cửa sổ linh hoạt.

Ngoài việc cung cấp cho người dùng trải nghiệm di động sáng tạo trong thời gian nhanh nhất, Samsung còn hướng đến việc đem đến những trải nghiệm phù hợp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Chương trình One UI Beta đã được triển khai để thu thập phản hồi của khách hàng về trải nghiệm về hệ điều hành mới.

Qua 5 lần cập nhật One UI, đã có khoảng 500.000 người dùng Galaxy tham gia vào chương trình Beta với hơn 350.000 phản hồi, hỗ trợ Samsung đáng kể trong việc cải tiến toàn bộ trải nghiệm Galaxy để đem đến một hệ điều hành ngày càng hoàn thiện như hiện nay.

Tác giả: Trường Thịnh

Nguồn tin: Báo Dân trí