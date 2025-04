Rà soát công tác tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025

Quang cảnh cuộc họp

Việc tổ chức Lễ hội Làng Sen nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Thông qua các hoạt động của Lễ hội Làng Sen, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Làng Sen năm 2025

Lễ hội Làng Sen năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 – 19/5 tại TP Vinh và huyện Nam Đàn, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê". Công trình được Bộ Công an tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự kính trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ.

Dự kiến Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" được tổ chức vào ngày 15/5/2025 tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và được truyền hình trực tiếp. Ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa (kéo dài 15 phút) phục vụ nhân dân và du khách dự lễ khai mạc.

Ngoài ra, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội như Giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" do Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên tham dự; khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan; Hội diễn tiếng hát Làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Hồng Quang báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Làng Sen năm 2025

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra Lễ hội còn có Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu với các nghệ sỹ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025… Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra vào đêm 19/5 tại Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 do UBND tỉnh Nghệ An và UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025 đã báo cáo công tác chuẩn bị lễ hội. Hiện nay, các ngành đang phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận của họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025 nhấn mạnh, đây là hoạt động rất lớn của tỉnh trong năm 2025; có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao thành phố Vinh, huyện Nam Đàn khẩn trương thực hiện công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị; đồng thời phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các pano lớn để tuyên truyền các hoạt động của Lễ hội.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành rà soát lại các nhiệm vụ, nội dung đã được giao; Xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết của các hoạt động tại Chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2025; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, công tác chuẩn bị tại các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động của Lễ hội…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn