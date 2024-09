Giáo dục

Sáng 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Thực hành - Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” (ATGT).