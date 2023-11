Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Quang tại huyện Quế Phong

Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Quang nhằm bảo đảm các yêu cầu theo thứ tự ưu tiên. Vận hành trong mùa lũ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sông Quang, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm, không được để mực nước hồ chứa vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình + 531,34 m tại hồ Sông Quang; góp phần giảm lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho người dân tại vùng hạ du của công trình thủy điện Sông Quang; đảm bảo hiệu quả phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông. Việc vận hành trong mùa kiệt phải đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông, đảm bảo hiệu quả phát điện.

Vận hành hồ chứa trong mùa lũ

Cao trình mực nước hồ cao nhất trước lũ của hồ thủy điện Sông Quang là ở cao trình +523,00 m. Căn cứ dự báo nước đến hồ của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang, thực tế số liệu quan trắc về số liệu mưa, lưu lượng lũ vào hồ và mực nước hồ chứa, Công ty quyết định phương thức vận hành cửa van đập tràn. Duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước +526,50 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, đóng mở cửa van đập tràn đến khi toàn bộ các cửa van đập tràn được mở hoàn toàn. Trong mọi trường hợp vận hành bình thường từ thời điểm lũ vào hồ đến khi đạt đỉnh, việc mở các cửa van đập tràn phải tiến hành lần lượt để tổng lưu lượng xả qua đập tràn có cửa van, đập tràn tự do và các tổ máy phát điện không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên của hồ cùng thời điểm (±10%). Không cho phép nước tràn qua đỉnh cửa đập tràn trong mọi trường hợp vận hành xã lũ...

Khi Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ trên địa bàn tỉnh, Công ty cụ thể hóa bản tin dự báo trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực công trình thủy điện Sông Quang, việc vận hành hồ chứa thủy điện Sông Quang như sau: Khi mực nước hồ lớn hơn hoặc bằng cao trình mực nước dâng bình thường +526,00 m, phải xả điều tiết trước lũ với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ thấp mực nước hồ xuống cao trình +523,00 m. Duy trì mực nước trước lũ ở cao trình +523,00 m bằng việc phát điện qua các tổ máy và các cửa van đã được mở.

Nguyên tắc vận hành hồ cơ bản: Lưu lượng lũ vào hồ được ưu tiên sử dụng để phát công suất tối đa của nhà máy thủy điện, phần thừa xả qua đập tràn tự do, tràn cửa van khi mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường (+526,00m). Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước 526,00m đến cao trình mực nước lũ kiểm tra 531,34 m để điều tiết cắt lũ khi các cửa van đập tràn chưa ở trạng thái hoàn toàn mở. Trường hợp đập hoặc thiết bị của công trình hư hỏng hoặc gặp sự cố ảnh hưởng đến việc vận hành, hoặc trường hợp khẩn cấp MNH>+530.03 m mà lưu lượng về hồ vẫn tăng, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang phải tháo nước tối đa có thể. Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh và các đơn vị có liên quan, triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, đảm an toàn cho người và tài sản nhân dân ở vùng hạ du.

Vận hành hồ chứa nước trong mùa cạn

Hồ chứa thủy điện Sông Quang làm việc theo chế độ điều tiết ngày đêm, mực nước trong hồ dùng phát điện mỗi ngày cần được tính toán trên nguyên tắc sử dụng giữ cho mực nước trong hồ luôn giao động trong phạm vi giữa mực nước dâng bình thường +526,00 m và mực nước chết 522,00m. Việc vận hành hồ Sông Quang trong mùa cạn thực hiện qua các turbine khí phát điện hoặc qua tràn tự do, tràn cửa van.

Việc vận hành phát điện, đảm bảo mực nước phải tuân thủ phương thức và lệnh điều độ của cấp điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển. Khi mực nước hồ đang ở cao trình MNDBT +526,00 m mà lưu lượng đến hồ lớn hơn lưu lượng phát điện Qpđ max (9,48m3/s), ưu tiên phát điện với công suất tối đa có thể, lưu lượng thừa xả qua đập tràn tự do, tràn cửa van để duy trì mực nước hồ. Khi mực nước hồ nằm giữa khoảng mực nước chết MNC và mức nước dâng bình thường MNDBT, trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn Qpđ max (9,48 m3/s) theo nhu cầu của hệ thống điện và lưu lượng thực tế, phát điện tối đa. Trường hợp lưu lượng về hồ nhỏ hơn Qpđ max (9,48m3/s) phát điện theo nhu cầu của hệ thống điện và không để mục nước thấp hơn cao trình MNC (+522,00 m).

Vận hành trong các trường hợp khác

Khi hạ du công trình thủy điện Sông Quang có nhu cầu dùng nước bất thường, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang thực hiện điều tiết nước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trước khi thực hiện xả nước theo chỉ đạo, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang thông báo cho Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc để phối hợp, bố trí kế hoạch chạy máy thủy điện Sông Quang đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng nước.

Trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước trên lưu vực Sông Quang, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang phải tuân thủ theo quy định của Luật Thủy lợi. Trong trường hợp xảy ra ô nhiễm nguồn nước hoặc khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp khác trên lưu vực Sông Quang, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Quang phải tuân thủ lệnh điều hành vận hành theo quy định tại Luật Tài nguyên nước...

