Ô tô va chạm xe máy điện, 1 người t.ử v.o.n.g

Hiện trường vụ tại nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h10 tối 13/2, xe ô tô mang biển số 73A-250.xx (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng từ Bến xe Ba Đồn về khu vực sân vận động thị xã Ba Đồn, đã va chạm với xe máy điện và 1 xe máy chở 2 mẹ con.

Hậu quả, người điều khiển xe máy điện là bà T.T.H (53 tuổi) ngã xuống đường, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong, 2 mẹ con trên xe máy chỉ bị xây xát nhẹ, xe máy điện và xe máy bị hư hỏng nặng.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ tai nạn trong đêm trên đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tối 12/12/2024, cũng tại đoạn đường này đã xảy ra vụ xe ô tô đối đầu xe máy khiến 1 học sinh khuyết tật tử vong và 1 người bị thương nặng.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: baophapluat.vn