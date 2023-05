Nước chủ nhà Campuchia sẵn sàng cho Lễ Khai mạc SEA Games 32

Campuchia sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 32. (Nguồn: Cambodia2023)

Nước chủ nhà Campuchia sẽ chào đón hàng nghìn thành viên của 11 đoàn thể thao quốc gia trong khu vực tới tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games lần thứ 32 chính thức bắt đầu từ ngày 5/5 với lễ khai mạc tại Sân vận động Morodok Techo.

Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế lớn vì vậy tất cả đều háo hức chờ xem nước chủ nhà sẽ giới thiệu một lễ khai mạc như thế nào.

Từ tháng 11/2020, Campuchia đã lên kế hoạch cho Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của SEA Games 2023 'thật hoành tráng."

Kế hoạch chi tiết về Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc đã được nước chủ nhà SEA Games 32 xây dựng vào đầu năm 2021. Việc tập luyện và diễn tập bắt đầu vào giữa năm 2021 cho đến năm 2023. Theo các số liệu do NOCC công bố trước đó, hơn 10.000 vận động viên, sinh viên, thanh niên và nghệ sĩ Campuchia sẽ tham gia lễ khai mạc và bế mạc.

Theo ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký của Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc SEA Games 32 sẽ được thực hiện ở "cấp độ Olympic."

"Với SEA Games, có hai điểm thành công lớn: Thứ nhất, Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc, đặc biệt là Lễ Khai mạc. Chúng tôi phải tổ chức một buổi lễ tuyệt vời nhất từ trước đến nay và thực hiện nó ở cấp độ Olympic và mọi người sẽ tự mình chứng kiến khía cạnh tuyệt vời này," ông Vath Chamroeun nhấn mạnh.

"Thành công thứ hai sẽ là các địa điểm thể thao được tổ chức tốt và các cuộc thi diễn ra suôn sẻ. Các Vận động viên của Campuchia cũng đã tập luyện chăm chỉ và nâng cao chất lượng ở nhiều môn thể thao cho những kì đại hội này."

Về Lễ Khai mạc, theo ông Chamroeun: "Chúng tôi muốn đây là một sự kiện phản ánh được nền văn hóa giàu bản sắc Campuchia. Vì thế, Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc SEA Games 32 sẽ kết hợp hài hòa giữa văn hóa và công nghệ hiện đại.

Không có gì ngạc nhiên nếu các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và văn hóa truyền thống có sự tham gia của các vũ công, võ sỹ và nhiều người khác sẽ rất nổi bật trong lễ khai mạc và bế mạc trên sân Morodok Techo

Theo một số nhật báo ở Campuchia, 3 ca khúc "Welcome Cambodia" (Chào mừng đến với Campuchia), "This is our time" (Thời đại của chúng ta) và "Cambodia is our home" (Campuchia là nhà của chúng tôi) do Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) sáng tác sẽ được biểu diễn ở Lễ Khai mạc. Trong khi đó tờ Khmer Times tiết lộ Lễ Khai mạc sẽ có màn trình diễn Song đấu Võ thuật châu Á được kết hợp giữa Kun Bokator của Campuchia và Thiếu Lâm của Trung Quốc.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thể thao Campuchia, Lễ Khai mạc SEA Games 32 còn có sự tham gia của ban nhạc MCT125 thuộc Đội Hiến binh Hoàng gia Campuchia.

Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật, tức phần hội, Lễ Khai mạc SEA Games 32 sẽ có đầy đủ nghi thức thông thường của một lễ khai mạc sự kiện thể thao quốc tế gồm: Phần Diễu hành của 11 đoàn thể thao ở Đông Nam Á với hơn 11.000 Vận động viên; Tuyên thệ của trọng tài và đại diện vận động viên Campuchia; Tuyên bố khai mạc từ Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Nghi lễ thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32; Màn bắn pháo hoa quanh Sân vận động Morodok Techo.../.

Tác giả: Mạnh Hào

Nguồn tin: vietnamplus.vn