Nửa đêm trèo tường ăn cắp cây cảnh, gã trộm vô tình phát hiện 1 điều không tưởng của chủ nhà

Đoạn video ghi lại vụ trộm cắp "độc nhất vô nhị" của 2 gã đàn ông lúc nửa đêm khiến người xem vừa "ôm tim" vừa hồi hộp theo dõi.

Theo đó, camera ghi lại sự việc diễn ra lúc nửa đêm. Thời điểm này có 2 tên trộm đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, trèo tường vào bên trong sân nhà để ăn cắp cây cảnh. Sau khi phân công một tên leo hẳn vào trong sân để "hành nghề", tên còn lại đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh chừng.

Trèo vào trong sân, gã trộm ngắm nghía một vòng rồi quyết định chọn chậu cây to nhất. Tuy nhiên vì là cây cảnh quý giá nên chậu cây cũng "chẳng phải dạng vừa" khi được làm bằng đá mài rất nặng. Loay hoay mãi tên trộm quyết định "bấng" cả gốc lên. Dù thế y vẫn không thể di chuyển qua tường được. Cuối cùng, tên trộm này phải để cây xuống, rũ bớt đất ở phần rễ ra rồi mới thuận lợi mang đi.

Hùng hục trèo tường vào ăn cắp cây cảnh, gã trộm bất ngờ phát hiện hóa ra cửa không khóa.

Đáng nói, sau khi cây được vận chuyển theo đường "vượt tường" thành công, gã trộm ngó nghiêng thì bất ngờ phát hiện cửa công nhà này không hề khóa, chỉ chốt hờ. "Trúng mánh", gã ung dung ra mở cửa, "bế" thêm một chậu cây cảnh nữa trong sân rồi chuồn mất.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bình luận của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hành vi trộm cắp táo tợn của lũ trộm. Ngoài ra, một số bình luận cũng rất bất ngờ khi thấy chính chủ nhân của ngôi nhà cũng không thèm khóa cửa cho cẩn thận.

Bên cạnh đó, nhiều người góp ý cảnh báo mọi gia đình nên cẩn thận cửa nẻo, nâng cao an ninh cho ngôi nhà, tránh gặp phải những tình huống trộm cắp, nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và của cải.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn