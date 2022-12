Nữ quái lừa ‘chạy’ việc vào hàng không, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Chiều 22/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Thị Liêu (58 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 1/2018, bà N.T.C. (trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhờ Liêu xin việc cho con trai vào làm tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. Dù không có khả năng xin việc làm, nhưng do cần tiền trả nợ, Liêu nhận lời và ra giá 600 triệu đồng.

Tin tưởng, bà C. chuyển 600 triệu đồng, được Liêu viết giấy cam kết tháng 10/2018 con bà C. sẽ được vào làm tại bộ phận an ninh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.

Hoàng Thị Liêu (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Đến hẹn nhưng con chưa được đi làm, bà C. liên hệ, yêu cầu thực hiện đúng cam kết. Liêu tiếp tục viết giấy hẹn để kéo dài thời gian.

Nhận đơn tố cáo, cơ quan công an vào cuộc và xác định với thủ đoạn tương tự, Liêu hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế như Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), chiếm đoạt của nhiều người khác tại Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Sau thời gian điều tra, lực lượng công an bắt giữ Liêu khi đối tượng đang trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News