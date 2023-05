Nữ MC VTV quê Nghệ An cứ mỗi lần mặc đồ bơi là "gây mê" vì đường cong đẹp

Lê Hà Phương sinh năm 1988, quê Nghệ An, nổi trên nhờ hình ảnh làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An được lan truyền trên MXH. Cô từng là giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Vinh (Nghệ An), kiêm Biên tập viên Truyền hình Đài PTTH Nghệ An. Hiện tại, cô đang công tác ở đài TH VTV.

Chẳng những xinh đẹp, Lê Hà Phương còn có vóc dáng ấn tượng, chuẩn hoa hậu. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng với số đo là 87-60-90 (cm). Hà Phương từng lọt Top 10 cuộc thi Người mẫu quý bà Việt Nam 2018 và xuất sắc giành giải Người đẹp ăn ảnh nhất. Dù đang trong độ tuổi U40 và trải qua sinh nở nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc thon gọn. Ở ngoài đời, Hà Phương ghi điểm nhờ phong cách thời trang quyến rũ, thanh lịch.

Lê Hà Phương từng gây chú ý khi làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An.

Mới đây, hình ảnh Hà Phương diện bikini khoe dáng nóng bỏng trên bãi biển nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô lựa chọn áo tắm họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp áo kimono ren trắng. Đây cũng là dáng áo tắm thịnh hành nhất vào những năm 70.

Hà Phương diện outfit đi biển mang đậm phong cách của những năm 70 với bikini họa tiết cổ điển, gam màu tươi sáng.

Bikini hơi hướng retro style cũng là mốt mặc được Hà Phương lăng xê nhiều nhất vào mùa hè. Ngoài đồ bơi họa tiết, Hà Phương yêu thích nhất là các thiết kế monokini đơn sắc, tối giản, xẻ hông cao - phong cách được lấy cảm hứng từ thập niên 60.

Bikini xẻ hông cao là thiết kế đặc trưng của thập niên 60, vẫn giữ được sức hút cho đến ngày nay.

Bikini những năm 60 - 70

Tương tự như thời trang đường phố, xu hướng áo tắm năm 2023 cũng bị ảnh hưởng nhiều từ các thập niên trước, mang màu sắc hoài cổ, không kém phần thời thượng. Trong đó, bikini được coi là trang phục must-have trong tủ đồ của mọi cô gái. Who What Wear liệt kê, áo tắm họa tiết cổ điển đang trở lại đường đua xu hướng năm nay, thay thế cho họa tiết da báo từng làm mưa làm gió vài năm trước. Điểm nổi bật chính là những bản in hoa văn độc đáo mang màu sắc tươi sáng, đa dạng.

Đồ bơi 1 mảnh của những năm 60 vừa vặn hơn nhằm khai thác triệt để vẻ đẹp hình thể của phái nữ.

Táo bạo là từ chính xác nhất dùng để miêu tả áo tắm thời kỳ này. Bikini giữa thập niên 60 bắt đầu bó sát. Đặc biệt, những chiếc áo tắm low-cut trở nên phổ biến và tạo sức hút riêng. Chất liệu lycra hoặc nylon, làm cho chúng vừa vặn hơn so với trước đây.

Đến thập niên 70, áo tắm được thiết kế táo bạo hơn. Những chiếc quần lót dây (quần thong) và bikini dây, có cổ sâu, khoét cao ở hông rất hợp mốt cùng với những họa tiết bắt mắt, sặc sỡ.

Xu hướng áo tắm năm 70 với gam màu tươi sáng, họa tiết sặc sỡ.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn