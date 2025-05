Nữ "luật sư giả" lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ

VietNamNet đưa tin, ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự chuyển VKSND tỉnh để truy tố Trần Thị Hường (SN 1975, trú tại phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Trước đó vào ngày 15/8/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hường vì có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cầm cố, thế chấp vay 600 triệu đồng. Cụ thể, từ năm 2017 - 2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hường đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả vị trí tại Tp. Móng Cái để cầm cố, vay 600 triệu đồng của chị L.T.N.

Đối tượng Trần Thị Hường. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Theo báo Công an Nhân dân, Sau khi Cơ quan CSĐT thông tin vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, thêm những người bị Trần Thị Hường lừa đã đến trình báo.

Các bị hại gồm: V.H.N. (SN 1978; trú tại phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long); ông T.V.K. (SN 1966; trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, Tp. Hạ Long); anh L.T.T. (SN 1970; trú tại thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều); anh P.V.H.; L.V.Q. và Đ.T.X. (cùng trú tại xã An Sinh, Tp. Đông Triều).

Các trường hợp trên đều tố giác Trần Thị Hường tự nhận mình là Trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828 hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm gần 7,4 tỷ đồng.

Ngoài ra chị L.T.T. (trú tại phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long) còn tố giác Trần Thị Hường đã đưa ra thông tin giả về các thửa đất trên thị trường để mời chị L.T.T. góp tiền kinh doanh, sau đó chiếm đoạt tiền góp vốn của chị T., tổng 2,7 tỷ đồng.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

