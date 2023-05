Những nguyên nhân dẫn tới nổ lốp xe máy và cách khắc phục

Đi quá nhanh

Một trong những nguyên nhân gây ra nổ lốp là do người sử dụng xe máy di chuyển với tốc độ quá nhanh. Bởi lẽ, khi di chuyển với tốc độ nhanh, bánh xe sẽ liên tục bị ma sát với lòng đường, cộng thêm sức nóng nhất là vào thời điểm mùa hè nắng nóng sẽ khiến nhiệt độ ở bánh xe tăng cao, rất dễ phát nổ.

Lốp xe quá tuổi thọ

Lốp xe đã sử dụng quá lâu, các đường vân trên lốp đã mòn đến điểm giới hạn tối đa. Đặc biệt khi xe chở quá nặng, chạy quá nhanh, tạo nên độ ma sát lớn với mặt đường, sản sinh nhiệt khiến lốp xe nổ.

Lốp xe chịu quá tải

Mỗi loại xe máy đều được nhà sản xuất công bố mức tải trọng cho phép. Tuy nhiên không ít người bỏ qua và cố tình chở quá tải. Xe chở quá nặng sẽ khiến áp lực dồn xuống bánh xe lớn, sản sinh nhiệt khi bánh xe ma sát với mặt đường cùng áp suất ép xuống thành lốp, dễ gây nổ lốp xe.

Lốp xe có áp suất không đạt tiêu chuẩn

Một trong những nguyên nhân gây nổ lốp thường gặp nhất đó là do lốp xe quá non hơi hoặc quá căng hơi. Nếu lốp quá non hơi sẽ tăng diện tích tiếp xúc của lốp với mặt đường, khiến vành xe nóng lên, dễ gây nổ lốp. Còn lốp quá căng hơi thì bề mặt tiếp xúc của lốp với mặt đường không đồng đều, chủ yếu là phần giữa nên phần này dễ mòn, tăng nguy cơ nổ lốp.

Cần chú ý bảo trì, bảo dưỡng lốp xe máy thường xuyên sau một thời gian sử dụng. Ảnh minh họa

Đi xe nhanh lao vào ổ gà

Hệ thống hạ tầng giao thông tại Việt Nam chưa hoàn thiện đồng bộ nên có rất nhiều cung đường xuất hiện không ít ổ gà, ổ voi. Chúng không chỉ gây khó khăn khi di chuyển mà còn ảnh hưởng đến phương tiện, nhất là phần lốp xe. Chạy xe với tốc độ nhanh và rơi vào ổ gà khiến sức ép lên lốp xe lớn, có thể gây nổ lốp xe máy.

Xe cua gấp

Ôm cua gấp ở tốc độ cao khiến lực ma sát của bánh xe với mặt đường lớn. Đối với những xe có lốp đã mòn thì nguy cơ nổ càng cao.

Thời tiết nắng nóng

Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ trên mặt đất rất cao, xe trong tình trạng mòn lốp chạy với tốc độ lớn và chở nặng sẽ tạo ra lực ma sát cao, áp suất tiếp xúc lớn, khiến hiện tượng nổ lốp xe dễ xảy ra hơn.

Khắc phục và phòng tránh hiện tượng nổ lốp xe máy

Kiểm tra lốp xe trước khi di chuyển

Trước mọi hành trình, chú ý kiểm tra phần lốp xe xem có non hơi, căng hơi, nứt, hay bị mòn... để xử lý kịp thời. Nếu phát hiện lốp xe mòn, nứt hay lốp quá non... thì bạn cần khắc phục bằng cách thay mới hoặc bơm hơi trước khi sử dụng xe.

Không để xe dưới trời nắng nóng mà không có mái che

Để bảo vệ lốp tránh khỏi tình trạng nổ, bạn không nên để xe dưới trời nắng không có che chắn, nhiệt độ cao có thể khiến bánh xe dễ bị nứt.

Không di chuyển vào những cung đường xấu hoặc cần lái thật chậm

Thường xuyên đi xe trên các đoạn đường xấu, nhiều ổ gà và đá dăm có thể làm lốp xe rạn, nứt thậm chí nổ khi va chạm với lực ma sát mạnh. Do đó, người lái nên tránh điều khiển phương tiện vào các cung đường có nhiều chướng ngại vật, nếu bắt buộc phải đi qua bạn nên lái xe chậm rãi để hạn chế tác động xấu lên lốp xe.

Lựa chọn lốp xe chất lượng tốt

Lốp xe làm từ chất liệu cao cấp, đường vân dày sẽ đảm bảo an toàn cho phương tiện khi di chuyển, hạn chế sự cố nổ lốp khi lốp ma sát mạnh với mặt đường.

Kiểm tra áp suất, độ căng lốp xe khi trời nắng nóng

Lốp quá non hơi hoặc căng hơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nổ lốp khi di chuyển trong điều kiện nắng nóng. Do đó, người dùng cần biết áp suất lốp xe máy tiêu chuẩn là bao nhiêu để bơm cho phù hợp, đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Di chuyển đường dài cần cho xe nghỉ ngơi

Để hạn chế lốp xe ma sát quá lâu với mặt đường sản sinh nhiệt và áp suất cao, khiến bánh xe dễ nổ hay gặp sự cố.

Tác giả: Khánh Mai

Nguồn tin: vietq.vn