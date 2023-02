3 sai lầm khi xử lý xe nổ lốp trên cao tốc có thể khiến cả nhà gặp nạn

Để tránh nổ lốp xe khi trên cao tốc, tài xế cần học cách kiểm tra xe và loại trừ các nguyên nhân có thể gây nổ lốp.

Lốp xe bị “lão hóa”

Sau một số năm hoạt động, ta-lông của một chiếc lốp dường như vẫn còn rất tốt khiến không ít người không cưỡng lại được tính tiết kiệm, tận dụng để tiếp tục sử dụng chiếc lốp đã có tuổi. Tuy nhiện, dù ta-lông còn tốt, cao su tự động bị oxy hóa là thực tế.

Oxy hóa là khi oxy trong không khí làm khô cao su, khiến cao su trở nên cứng hơn. Nếu bỏ qua hiện tượng này, cao su khô sẽ dễ bị nứt và vỡ, chia cắt các yếu tố bề mặt và thậm chí làm rạn sườn lốp. Sẽ rất tồi tệ khi xe đang chạy rất nhanh trên cao tốc.

Lốp cũ, bị mòn nhiều

Thời gian sử dụng trung bình của lốp ô tô là 5 năm kể từ ngày sản xuất, tương đương 50.000km. Nếu xe đi ít, sau 5 năm lốp chưa mòn nhiều, vẫn dùng được thì chủ xe nên kiểm tra lốp tối thiểu mỗi năm một lần và thời gian sử dụng không nên quá 10 năm. Thời gian sản xuất có ở trên thành lốp.

Lốp ô tô quá cũ hoặc bị mòn nhiều thường có bề mặt rạn nứt, sợi cao su/sợi bố có dấu hiệu bị tách ra, vỏ lốp mỏng hơn, khả năng chịu áp lực giảm.

Trên lốp xuất hiện những chỗ phồng, bị bong tróc, hay có các vết cắt, nứt... cũng là những dấu hiệu không nên bỏ qua, để phòng nguy cơ nổ lốp xe khi đang chạy trên cao tốc.

Va đập đột ngột

Một nguyên nhân xe nổ lốp khác đó là lốp bị va đập đột ngột, đập mạnh vào ổ gà hay gờ sắt nhọn. Trường hợp dễ xảy ra khi xe đang chạy tốc độ cao.

Lốp non hơi hoặc quá căng

Rất nhiều vụ nổ lốp nguyên nhân do lốp bị non hơi thiếu áp suất. Khi lốp xe bị thiếu áp suất, lốp xe sẽ phải chịu áp lực lớn hơn. Ngoài ra bề mặt tiếp xúc của lốp với mặt đường cũng nhiều hơn khiến lốp dễ bị nóng nên dễ bị nổ lốp. Ngược lại nếu lốp quá căng cũng có rủi ro bị nổ lốp, nhất là khi bị chèn ép mạnh, va đập đột ngột. Do thành lốp phải chịu áp lực cao từ bên trong.

Sai lầm mắc phải khi ô tô nổ lốp trên đường cao tốc

Đột ngột phanh gấp

Khi ô tô đang chạy tốc độ cao, phanh gấp dễ khiến xe bị nghiêng, mất trọng tâm dẫn đến bị lật, đặc biệt là với các dòng xe gầm cao như SUV và crossover. Phanh gấp khi ô tô bị nổ lốp cũng có thể khiến các bánh xe còn lại mất độ bám đường, dẫn đến mất lái.

Phản xạ đánh lái

Tài xế thường có phản xạ đánh lái mạnh theo hướng ngược lại chiều nghiêng của xe. Việc này sẽ chỉ khiến xe càng thêm chao đảo.

Buông chân ga đột ngột

Tài xế nhả chân ga đột ngột có thể khiến xe bị mất kiểm soát. Thay vào đó, việc bạn giữ chân ga rồi giảm từ từ kết hợp rà phanh sẽ hiệu quả hơn.

Xe bị nổ lốp khi chạy tốc độ cao xử lý thế nào?

Trong trường hợp xe bị nổ lốp lúc chạy nhanh, những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý sẽ hạn chế được những nguy hiểm do tình huống bất ngờ gây ra:

Giữ bình tĩnh lái xe, tập trung quan sát đường.

Giữ vô-lăng để điều khiển xe đi thẳng, không đánh lái gấp làm xe mất cân bằng hay các xe đi sau không phản ứng kịp.

Tuyệt đối không buông ngay chân ga để đạp mạnh thắng khiến xe thắng gấp.

Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn Hazard) để cảnh báo cho các xe khác giảm tốc độ và tránh xe của bạn.

Giảm ga từ từ và rà phanh để giảm tốc độ xe, đưa xe vào vị trí an toàn để sửa chữa, thay lốp xe. Tuyệt đối không dừng đậu ở các khúc cua, khuất tầm nhìn dễ dẫn đến tai nạn....

Dừng xe tắt máy, bật đèn cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo xe khác, với xe số tự động thì chuyển cần số về vị trí P và kéo phanh tay, với số sàn thì cho cần số về vị trí số 1 hoặc số lùi, kéo thắng tay. Thay lốp dự phòng cho xe rồi tìm đến chỗ sửa chữa xe gần nhất.

Nếu dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, bạn và toàn bộ người ngồi trên xe phải ra khỏi xe và tránh khỏi đường cao tốc, gọi cứu hộ đến kéo xe đi. Nếu bắt buộc phải thay lốp dự phòng trên đường cao tốc cần đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở một khoảng cách an toàn để các xe khác tránh xe bạn.

