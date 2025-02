'Nhồi' 56 người trên ô tô 46 chỗ, tài xế và chủ xe khách bị phạt 102 triệu đồng

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe khách chở quá số người quy định - Ảnh: H.Q.

Chiều 2-2, tổ số 2 của Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45.

Xe khách 46 chỗ chở 56 người, tài xế và chủ xe bị phạt 102 triệu đồng

Khoảng 18h, cảnh sát dừng kiểm tra xe khách biển số 36H-085.XX đang đi hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Lúc này trên ô tô có 56 người. Lượng người được phép chở trên xe là 46 người.

Tài xế lúc này không có bằng lái xe.

Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe với hai hành vi là: chở quá số người quy định được phép của phương tiện (56 người/46 chỗ) và không có giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng cũng sẽ lập biên bản xử phạt với hành vi: để người làm công điều khiển ô tô thực hiện vi phạm quy định tại khoản 2, điều 20 nghị định 168/2024, và giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.

Tổng mức phạt tiền đối với chủ xe và tài xế là 102 triệu đồng. Xe khách bị tạm giữ theo quy định.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ