Nhìn lại vòng tứ kết cúp QG 2023/24: Sạch bóng hạng Nhất!

Thực tế kết quả này không ngoài dự đoán, bởi ngay khi nhìn vào cuộc đối đầu giữa Hà Nội – Đà Nẵng và Thể Công Viettel – PVF CAND là giới chuyên môn đã có thể đoán được kết quả.

Sở dĩ nói thế, vì dẫu Đà Nẵng đang “bất khả chiến bại” ở giải hạng Nhất khi không có đối thủ xứng tầm, do lực lượng nội binh vẫn được giữ nguyên sau khi rớt xuống giải hạng Nhất từ cuối mùa 2023, nên chất lượng cầu thủ vẫn vượt trội so với phần còn lại.

Do đó, suốt thời gian qua đội bóng sông Hàn vẫn đang là cái tên bất bại ở giải hạng Nhất với 10 trận thắng, 3 hoà và đứng đầu bảng với 33 điểm, hơn 8 điểm so với đội xếp thứ nhì là PVF CAND. Tuy nhiên, khi đối đầu với dàn nội binh của chủ nhà Hà Nội, thực tế lực lượng của Đà Nẵng vẫn còn khoảng cách. Điều ấy đã được minh chứng trong trận tứ kết vừa qua.

Các cầu thủ Đà Nẵng (áo xanh) khó so được với Văn Quyết và đồng đội. Ảnh: Minh Tuấn

Dẫu không đá ngoại binh, nhưng dàn cầu thủ nội với nhiều ngôi sao đang là tuyển thủ quốc gia của Hà Nội đã áp đảo hoàn toàn so với Đà Nẵng. Phải nói rõ, ở trận đấu ấy Đà Nẵng chơi không tệ, thậm chí họ có nhiều thời điểm có thể lật ngược tế cờ, nhưng trình độ của các học trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn còn cách xa so với đối thủ, nên họ thua chung cuộc 2-1 và dừng bước ở tứ kết là điều không lạ.

Đáng tiếc nhất có lẽ là PVF CAND. Trước trận đấu này, chẳng ai nghĩ đội hạng Nhất có thể so được với chủ nhà Thể Công Viettel, nhưng PVF CAND đã khiến tất cả bất ngờ. Trận ấy, các cầu thủ của đội bóng hạng Nhất đã khiến đối thủ Thể Công Viettel phải bở hơi tai để đua tranh tỷ số, thậm chí còn mất người sau cú vào bóng nguy hiểm của Đức Chiến ở phút 66 (với 2 thẻ vàng). Kết quả hai đội hoà nhau 2-2 ở hai hiệp đấu chính để bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Cuối cùng, Thể Công Viettel đã thắng đầy may mắn với tỷ số 5-3 ở loạt đá 11m.

Phút bùng nổ của cầu thủ PVF CAND khi ghi bàn. Ảnh: Minh Tuấn

Tiếc cho PVF CAND vì họ không thể tái lập thành tích ở cúp QG năm ngoái, khi từng thắng HAGL 5-4 ở loạt đá lưu luân sau khi đã hoà 1-1 ở hai hiệp đấu chính của trận tứ kết. Tuy nhiên, vào đến bán kết họ đã thua Thanh Hoá 1-4 nên đành chấp nhận HCĐ.

Dừng bước ở tứ kết trước những đối thủ V.League, đấy cũng là bài học và màn kiểm tra thực lực cực tốt cho hai đội đang đứng đầu giải hạng Nhất, nhằm giúp họ có thể nhìn rõ thực lực của mình nếu có cơ hội quay lại sân chơi V.League vào mùa sau. Cúp QG 2023/24 giờ đây chỉ còn là cuộc đua của các đội đang chơi ở V.League.

Nhiều thời điểm cầu thủ PVF CAND (áo vàng) đã khiến Thể Công Viettel phải vất vả. Ảnh: Minh Tuấn

Có mặt ở bán kết cúp QG 2023/24 đang là 4 cái tên hàng đầu của V.League hiện nay gồm: Nam Định, Thanh Hoá, Hà Nội và Thể Công Viettel. Ở đấy, ngoài việc đua tranh ngôi đầu V.League, cúp QG cũng là cứu cánh thành tích, nếu những cái tên kể trên không thể lọt vào nhóm đầu. Nói thế, vì ngoài Nam Định và Thanh Hoá có nhiều hy vọng đua vô địch ở V.League, hai đội còn lại như Hà Nội và Thể Công Viettel xem ra khó cạnh tranh, nên cúp QG chính là cơ hội của họ.

CẶP BÁN KẾT CÚP QG 2023/24 Thể Công Viettel vs Hà Nội Thanh Hoá vs Nam Định

Tác giả: ĐỖ TUẤN

Nguồn tin: bongdaplus.vn