Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ khởi động Chiến dịch Hành quân xanh

Trong tỉnh

Ngày 22/6, tại xã ven biển Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Đoàn Thanh niên 3 đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Diễn Châu tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch Hành quân xanh năm 2024.