Nhận 19 tỉ qua tài khoản vợ, cựu vụ phó khai 'vợ bị cáo nghĩ là tiền đi vay'

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12-13 năm tù về tội nhận hối lộ - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 29-5, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cùng các bị cáo bước vào phần nghị án. Dự kiến chiều nay hội đồng xét xử sẽ công bố bản án, đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên ông Nguyễn Lộc An mức án 12-13 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỉ từ chủ hai công ty kinh doanh xăng dầu.

Chủ tọa: Làm ăn phi pháp mới có số tiền lớn như thế

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc trong thời gian đương chức cục phó đã giúp đỡ, cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho hai doanh nghiệp thân thiết khi họ chưa đủ điều kiện.

Trong cuộc gặp với hai chủ doanh nghiệp, ông "gợi ý" đang muốn mua biệt thự nhưng "chưa đủ lực" và được họ đưa tổng cộng 14,2 tỉ đồng.

Trong phần thẩm vấn, ông An khai khi gặp bà Trần Thị Loan Phương (chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt) tại một nhà hàng, nữ doanh nhân này cầm một tập sổ đỏ bảo "em cho anh chọn, em biếu anh cái nhà Sài Gòn".

Ông khẳng định đã từ chối với đề nghị trên. Song ông kể với bà Phương đang có ý định đổi nhà to hơn nhưng "không đủ lực". Liền sau đó nữ doanh nhân nói với vụ phó "em giúp anh 10 tỉ đồng".

"Bị cáo nói với bà Phương là chỉ cần 9 tỉ đồng thôi, trong đó anh vay em 4 tỉ đồng còn anh xin 5 tỉ đồng", ông An khai tại tòa.

Hai lần nhận 9 tỉ từ bà Phương cũng được chuyển qua tài khoản của vợ ông Lộc An với nội dung "Mua dat" và "Mua dat lan 2".

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu vụ phó Nguyễn Lộc An - Ảnh: GIANG LONG

Người thứ hai được ông An "gợi ý" hỗ trợ tiền để đổi sang nhà to hơn là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng. Ông Quỳnh sau đó chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Ông Quỳnh kể với vợ việc chuyển 10 tỉ cho vụ phó và bị vợ phản đối.

Chủ doanh nghiệp này sau đó đã trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay. Do đó ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

"Cái biệt thự đó tổng bao nhiêu tiền mà bị cáo hỏi nhiều chỗ thế?", chủ tọa đặt vấn đề.

Cựu vụ phó khai mua biệt thự với giá "nét" là 35 tỉ đồng, vợ chồng ông có 15 tỉ đồng, còn lại là vay mượn của em trai và nhận tiền từ 2 doanh nghiệp.

"Vợ bị cáo không hỏi tiền từ đâu mà có, không hỏi vì sao nhiều tiền thế khi mua nhà 35 tỉ, có hiểu đấy là tiền nhận hối lộ không?", chủ tọa hỏi dồn.

Ông Lộc An ngập ngừng rồi đáp: "Dạ vợ bị cáo hiểu đấy là tiền đi vay mượn".

Trước lời khai trên, chủ tọa nhắc nhở rằng các quy định pháp luật có phần nhân văn "còn phải hiểu tiền do đâu mà có, số tiền rất nhiều. Làm ăn phải phi pháp thì mới có số tiền lớn như thế".

Toàn bộ số tiền nhận từ bà Phương và ông Quỳnh đều được ông An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ là bà N.K.N..

Tiền đã được dùng để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra kết luận vợ cựu vụ phó không biết số tiền này do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư đề nghị giải tỏa kê biên căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Lộc An

Trong phần tranh luận, các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ. Luật sư bào chữa cho ông An cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị đối với cựu vụ phó "có phần nghiêm khắc".

Luật sư nêu những tình tiết giảm nhẹ cho ông An như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, đã chủ động, tự nguyện xin nộp khắc phục toàn bộ số tiền 14,2 tỉ đồng.

Về tài sản kê biên, do ông An đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ là hơn 14 tỉ đồng, luật sư đề nghị tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa kê biên tài sản đối với căn biệt thự tại quận Tây Hồ (Hà Nội).

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đối với ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội đưa hối lộ. Nêu quan điểm bào chữa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa đưa ra quan điểm ông Quỳnh phạm tội trong điều kiện có mối quan hệ bạn bè thân thiết, từng giúp đỡ nhau với cựu vụ phó Nguyễn Lộc An. Do đó, khi ông An mua nhà thì bị cáo đề nghị giúp đỡ, đưa tiền cho bạn và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư cũng trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như ông Quỳnh có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp, hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương. Gia đình bị cáo có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, luật sư cho biết ông Quỳnh đang mắc nhiều bệnh, sức khỏe suy giảm đến trên 81-87% do bệnh suy thận, viêm gan B và C...

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn