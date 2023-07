Nhà cháy dữ dội, người mẹ Trung Quốc tuyệt vọng thả con 40 ngày tuổi từ tầng 3

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kịch tính này đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thu hút 100 triệu lượt xem trên Weibo và hơn 10 triệu lượt xem trên Douyin.

South China Morning Post mô tả cảnh tượng căng thẳng được ghi lại vào ngày 5-7 vừa qua, tại TP Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Hình ảnh cho thấy một chung cư đang bốc cháy, trong đám khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà người ta thấy một phụ nữ đứng bên cửa sổ cùng đứa bé.

Nhằm ứng cứu nạn nhân, dưới đất có hơn 10 người hàng xóm và cả những người qua đường sẵn sàng đón đứa trẻ sơ sinh với chiếc chăn căng sẵn.

Khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà đang cháy ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post

Trong thời khắc tuyệt vọng vì ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội trong khi đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận, người mẹ dường như lấy hết can đảm thả đứa con sơ sinh xuống. May mắn thay, em bé rơi vào chiếc chăn an toàn. Vài phút sau, lính cứu hỏa đến, người phụ nữ đó cũng được giải cứu.

"Mẹ con họ là hàng xóm của tôi. Đứa bé mới được 40 ngày tuổi" – một hàng xóm giấu tên cho biết – "Nói thật, tới giờ phút này khi nhớ lại cảnh bà mẹ ném con xuống chiếc chăn mà tim tôi vẫn còn run. Lửa cháy khiến khói dày đặc. Họ không tìm được cách nào để thoát thân".

Người mẹ tuyệt vọng bế đứa con 40 ngày tuổi bên ngoài cửa sổ của căn hộ ở tầng ba đang bốc cháy. Ảnh: South China Morning Post

Khi đoạn clip lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra đồng cảm với bà mẹ, cũng có nhiều người khác lại trách cô vì sao không chọn một hành động an toàn hơn.

"Bà mẹ hành động quá mạo hiểm!" - một người bình luận với hàm ý không bằng lòng - "Nếu đứa bé không rơi vào chiếc chăn thì sẽ ra sao? Tại sao không dùng một cái giỏ để đứa bé vào trong rồi buộc một sợi dây dài thả cái giỏ xuống?".

Trong khi đó, một người bình luận với sự đồng cảm dành cho người mẹ: "Cô ấy hẳn đã cảm thấy bất lực biết bao khi buông đứa con bé bỏng của mình từ trên tầng 3".

Cư dân mạng khác đánh giá em bé sơ sinh "chắc chắn sẽ chết nếu không được cứu sớm" vì ngạt khói và nói thêm rằng quyết định của người mẹ là đúng. "Cô ấy là mẹ của đứa bé. Cô ấy yêu con mình hơn bất kỳ ai trong số các bạn. Nếu có sự lựa chọn khác, liệu cô ấy có hành động như thế không? - một người khác lên tiếng.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động