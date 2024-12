Người lộn 3 vòng trên không sau cú tông trực diện vào đầu xe ô tô

Đoạn video dài chỉ 15 giây đang nhận được sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn khá nghiêm trọng với thương tích nặng của 2 người điều khiển xe máy.

Theo đó, trên một đoạn đường không quá đông người qua lại, chiếc ô tô 4 chỗ đang di chuyển với tốc độ khá chậm thì bất ngờ ở chiều đối diện một xe máy phóng tới. Chiếc xe 2 bánh đi lấn sang làn đường ngược chiều với tốc độ lớn, tông thẳng vào đầu xe ô tô mà không có bất cứ phản ứng nào.

Va chạm sau tốc độ lớn, một người trên xe máy đã lộn 3 vòng trên không sau đó mới tiếp đất. Người còn lại thì ngã thẳng xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 20h30 ngày 17/12 tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cả 2 người đi xe máy đều bị chấn thương khá nặng. Chiếc xe máy vỡ nát còn ô tô bị hỏng nặng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Đa phần những người xem đoạn video đều bày tỏ sự bất bình với cách đi của 2 người xe máy. Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao đường thoáng, rộng mà xe máy vẫn có thể đi lấn sang phần đường đối diện rồi tông thẳng vào đầu ô tô.

Bên cạnh đó, khá nhiều người bày tỏ sự cảm thông với tài xế 4 bánh khi tự nhiên bị vụ tai nạn rất nặng này dù đi đúng luật.

Tác giả: DC

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn