Người dùng trẻ phân tích lý do lựa chọn VF 5 Plus

Chi phí vận hành tiết kiệm tối đa

Mới đây nhất, tại Lễ công bố kết quả Xe của năm 2024 do OtoFun tổ chức, VinFast VF 5 Plus đã giành cú đúp giải thưởng Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024 và về Nhất trong phân khúc Xe dưới 500 triệu đồng.

Theo cộng đồng người dùng, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng với VF 5 Plus bởi mẫu xe điện hạng A của VinFast đã mang tới lựa chọn tốt hơn về nhiều mặt so với xe xăng cùng phân khúc trên thị trường.

Trước hết, về tính kinh tế, mẫu xe điện hạng A giúp chủ xe, đặc biệt là người dùng trẻ tuổi tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể ở tất cả các hạng mục trong quá trình sử dụng.

VF 5 Plus ngày càng được ưa chuộng đối với người dùng trẻ.

“Đổi xe xăng sang VF 5 Plus là quyết định đúng đắn của vợ chồng tôi. Không chỉ có chi phí lăn bánh thấp, xe còn có chi phí vận hành rẻ đến bất ngờ. Trung bình tôi chỉ mất khoảng 40 nghìn đồng cho 100km di chuyển. Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng gần 2 triệu so với chiếc xe xăng trước đây sử dụng”, anh Nguyễn Thành (Hải Phòng) - một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu VF 5 Plus chia sẻ.

Cũng theo đánh giá của anh Thành, ngoài chi phí nhiên liệu, VF 5 Plus cũng giúp anh tiết kiệm một phần lớn chi phí bảo dưỡng. Trong khi chủ xe điện bảo dưỡng lần đầu là ở mức 12.000 km thì xe xăng phải bảo dưỡng sau mỗi 3.000 km hoặc 5.000 km.

“Lần bảo dưỡng gần đây nhất tôi chỉ tốn gần 400 nghìn đồng. Trong khi trước đó, với chiếc xe xăng tôi thường phải chi từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng cho một lần bảo dưỡng. Đối với gia đình trẻ, tài chính chưa vững như chúng tôi, phần tiền tiết kiệm này thực sự có lợi” - anh Thành bày tỏ.

Thiết kế cá tính, giá trị vượt giá thành

Ngoài khả năng tiết kiệm chi phí cho chủ nhân, chiếc xe điện quốc dân VF 5 Plus còn được các khách hàng trẻ đặc biệt đánh giá cao ở thiết kế trẻ trung, năng động và các tính năng thông minh, hiện đại.

Trên Cộng đồng VinFast toàn cầu, rất dễ dàng để tìm thấy những bài viết cho thấy sự tâm đắc của người dùng với thiết kết hút mắt trong từng chi tiết của VF 5 Plus. Đó là cụm đèn pha halogen có kích thước lớn đặt ẩn trong hốc gió, kết hợp hài hòa cùng dải đèn tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast; nắp ca-pô được thiết kế những đường gân dập nổi mạnh mẽ hay bộ la-zăng hợp kim kích thước 17 inch nhỉnh hơn các đối thủ cùng tầm giá…

Phối màu hiện đại, “hút mắt” của VF 5 Plus.

Đặc biệt, là mẫu A-SUV hướng đến khách hàng trẻ, VinFast VF 5 Plus có thể cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ của người dùng. Bên cạnh những tông màu đồng nhất quen thuộc như đen, trắng xanh, chủ xe cũng được tùy biến lựa chọn cách phối màu độc đáo như thân xanh - nóc trắng hay thân đỏ - nóc trắng.

Với người tiêu dùng trẻ tuổi, sức hút của VF 5 Plus còn đến từ các tính năng thông minh hỗ trợ hiệu quả quá trình di chuyển, được người dùng đánh giá là “giá trị vượt qua giá thành”.

Ngoài các tính năng an toàn cơ bản và 6 túi khí, VF 5 Plus trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa... Hầu hết các đối thủ xe xăng trong tầm giá đều không được trang bị những công nghệ này.

Trên một diễn đàn về ô tô điện, thành viên Hữu Trọng bày tỏ sự bất ngờ về các công nghệ hiện đại được trang bị trên xe: “Với mức giá dưới 500 triệu đồng, tôi không có nhiều kì vọng về công nghệ trên xe, nhưng VF 5 Plus là một ngoại lệ. Các tính năng an toàn và thông minh của xe đều vượt phân khúc”.

Anh Trọng cũng cho biết thêm, anh đặc biệt đánh giá cao trợ lý ảo tiếng Việt trên VF 5 Plus. Khả năng hiểu và tương tác của trợ lý ảo rất tự nhiên. Với sự hỗ trợ từ công nghệ này, anh có thể dễ dàng thực hiện nhiều thao tác mà không cần dùng tay, vừa tiện lợi lại an toàn khi lái xe, phù hợp với nhịp sống nhanh và bận rộn của người trẻ hiện nay.

Dễ dàng sở hữu “xe điện quốc dân”

Cùng với các ưu điểm kể trên, theo nhiều khách hàng trẻ, một trong những nguyên nhân để VF 5 Plus nói riêng và các mẫu xe điện khác nói chung ngày càng phổ biến với cộng đồng là nhờ những chính sách mang lại lợi ích cho người dùng của VinFast.

Chính sách bán hàng của VinFast hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu VF 5 Plus

Đơn cử như từ tháng 3/2024, VinFast chính thức khởi động chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2 với nhiều ưu đãi tài chính không có đối thủ. Theo đó, khách hàng có thể mua xe trả góp đến 70% trong 8 năm với lãi suất cố định 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối.

Kết hợp với một số chính sách của ngân hàng tham gia chương trình của VinFast, theo tính toán, để sở hữu một chiếc VF 5 Plus, ngoài phần trả trước, số tiền phải chi hàng tháng của người dùng chỉ từ hơn 5 triệu đồng. Đây là khoản chi được đánh giá là phù hợp với thu nhập trung bình của đa phần người dùng, đặc biệt là các khách hàng trẻ.

Giới quan sát đánh giá, những chính sách về tài chính của VinFast là “cú hích” mạnh mẽ để người dùng mạnh dạn xuống tiền, sớm hiện thực hóa giấc mơ xế hộp cho gia đình.

Với loạt điểm cộng độc quyền cùng những chính sách ưu đãi vượt trội từ VinFast, VF 5 Plus ngày càng được lòng khách hàng và được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị “xe ô tô điện quốc dân” trong thời gian tới.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: tuoitrethudo.com.vn