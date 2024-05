Người đẹp gốc Việt trở thành tân Hoa hậu Mỹ 2023

Ngày 15/5 đã diễn ra lễ đăng quang Hoa hậu Mỹ 2023 của người đẹp lai Việt Savannah Gankiewicz. Lễ đăng quang diễn ra tại một resort ở Honolulu, Hawaii, quê nhà của Savannah Gankiewicz. Savannah được Thống đốc Hawaii Josh Green trao vương miện và sash, chính thức đảm nhiệm sứ mệnh của một hoa hậu cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 8. Cô được trao danh hiệu Hoa hậu Mỹ sau khi người đẹp Noelia Voigt từ bỏ danh hiệu hôm 6/5.

Chia sẻ tại lễ đăng quang Savannah cho biết dù đây là quyết định không dễ dàng nhưng cô tin chắc rằng cơ hội này dành cho mình. Cô cũng nhấn mạnh việc sẵn sàng tạo ra tác động tích cực với tổ chức này.

"Tôi tin rằng sự thay đổi thực sự bắt đầu từ bên trong và sẽ quyết tâm làm gương, trao quyền cho thế hệ thí sinh 2024 và sau đó", Savannah nói.

Savannah Gankiewicz trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ. Ảnh: Miss USA

"Tôi nhận vương miện khi biết rằng tôi đã được ủng hộ bởi gia đình, bạn bè và người dân Hawaii trong hành trình này. Tôi thay mặt họ chấp nhận danh hiệu này", Savannah Gankiewicz chia sẻ lý do.

Savannah Gankiewicz sinh năm 1994 tại Hawaii (Mỹ), được biết đến là người mẫu, doanh nhân và giám đốc chương trình "What Makes You Feel Beautiful" - một tổ chức phi lợi nhuận giúp thúc đẩy tình yêu thương trong mọi giai đoạn của phụ nữ. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp đậm chất Á Đông cùng vóc dáng nóng bỏng. Cô từng gây tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2023.

Tại cuộc thi nhan sắc hàng đầu xứ cờ hoa, người đẹp được đánh giá cao bởi sắc vóc nổi bật, phong thái tự tin, hoạt ngôn, lan tỏa những thông điệp, dự án tích cực về phụ nữ. Tại chung kết, cô giành ngôi á hậu 1 đồng thời nhận 2 giải thưởng phụ Best State Costume (trang phục bang đẹp nhất) và Best in Interview dành cho thí sinh thể hiện xuất sắc nhất trong vòng phỏng vấn.

Savannah có mẹ là người Philippines và bố mang hai dòng máu Việt Nam - Ba Lan. Cô có cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước. Cô thường xuyên đi du lịch nước ngoài và là tín đồ yêu thích những món đồ hiệu xa xỉ. Savannah Gankiewicz luôn tự hào vì mang trong mình dòng máu châu Á (Philippines và Việt Nam). Cô từng chia sẻ: "Là một cô gái sinh ra từ nguồn gốc châu Á, tôi hy vọng sẽ trở thành biểu tượng và ngọn hải đăng soi sáng cho những người Mỹ gốc Á khác, cho các thế hệ mai sau theo đuổi những hy vọng và ước mơ của họ". Tuy nhiên, quyết định nhận vương miện của Savannah Gankiewicz lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi tổ chức Miss USA đang vướng nhiều lùm xùm. Đối mặt với chỉ trích, Savannah giải thích: "Xin hãy biết rằng việc nhận vương miện Miss USA không phải là quyết định dễ dàng với tôi. Tôi sát cánh cùng Noelia và ngưỡng mộ sức mạnh của cô ấy khi từ chức và ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình". Bà Yvienne Peterson - mẹ của Savannah - cho biết cô liên tục bị bắt nạt và quyết rối sau khi nhận nhiệm vụ trở thành Hoa hậu Mỹ 2023. Bên cạnh những lời chỉ trích vẫn có những ý kiến lên tiếng bảo vệ người đẹp gốc Việt: "Việc chỉ trích tân hoa hậu chẳng mang lại kết quả gì. Nếu Savannah từ chối danh hiệu này, một cô gái khác sẽ thay thế cô ấy thôi". Được biết, bà Laylah Rose, chủ tịch của Miss USA, bị cáo buộc tạo ra môi trường làm việc độc hại, kiểm soát sau khi Noelia Voigt từ bỏ danh hiệu. Không chỉ vậy, Hoa hậu Tuổi teen Mỹ 2023 UmaSofia Srivastava cũng xin từ chức. Laylah chào mừng Savannah Gankiewicz đến với Miss USA và mong tân hoa hậu sẽ tận dụng ảnh hưởng của mình để mang đến những thay đổi tích cực.

