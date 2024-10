Người đàn ông bị hổ dữ vồ tử vong trong lúc đi vệ sinh

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, Adnan Ismail, 54 tuổi, làm nghề vận hành máy móc hạng nặng, đã bị con hổ dữ tấn công khi đang đi vệ sinh bên cạnh ngôi nhà tạm của mình ở bang Perak, Malaysia, vào sáng sớm ngày 15/10.

Cảnh sát trưởng Perak Datuk Azizi Mat Aris cho biết các sĩ quan động vật hoang dã và cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo vào khoảng 10h30 sáng.

Hiện trường vụ việc.

Ông cho biết: "Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát trưởng Bersia cùng với ba cảnh sát và một nhóm từ phòng điều tra tội phạm của Trụ sở Cảnh sát Quận Gerik đã được huy động đến khu vực này.

Họ được một nhóm gồm 10 sĩ quan của Sở Lâm nghiệp hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 12 giờ trưa, cách ngôi nhà tạm khoảng 100 mét".

Adnan đã chết khi cảnh sát đến nơi. Anh bị những vết cắn nghiêm trọng ở cổ và chân trái.

Người vợ người Thái của anh, Roslaiti Sulaiman, cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng hổ gầm vào sáng hôm đó, tôi đã đi kiểm tra nhà vệ sinh thì thấy nó kéo chồng tôi vào bụi rậm".

Thi thể của Adnan đã được đưa đến đơn vị pháp y của Bệnh viện Gerik để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết vụ việc đã được phân loại là "cái chết đột ngột".

Các cuộc tấn công của hổ ở Malaysia rất hiếm nhưng vẫn xảy ra, đặc biệt là ở các vùng nông thôn gần nơi sinh sống của hổ.

Những sự cố này thường xảy ra khi hổ cảm thấy bị đe dọa hoặc khi chúng xâm phạm vào khu định cư của con người do mất môi trường sống và quần thể con mồi đang thu hẹp.

