Người đàn ông bám theo Thủ tướng Đức, vượt qua hàng rào an ninh rồi làm điều bất ngờ

Nhân viên an ninh lơ là để người lạ mặt tiếp cận Thủ tướng Đức (ảnh minh họa của Bild)

Sự cố xảy ra ở sân bay Frankfurt (Đức), Bild – tờ báo Đức – đưa tin hôm 26/5.

Theo Bild, người đàn ông lạ mặt đã theo dõi và tiếp cận đoàn hộ tống của ông Scholz mà không bị phát hiện hay cản trở.

Tại sân bay Frankfurt, người đàn ông này len lỏi qua nhóm nhân viên an ninh, tiếp cận và bắt tay Thủ tướng Đức. Chỉ đến khi người đàn ông trao cho ông Scholz một cái ôm, các nhân viên an ninh mới phát hiện sự việc.

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) hôm 26/5 xác nhận thông tin trên và cho biết, người đàn ông tiếp cận Thủ tướng Đức đã bị bắt giữ.

“Về cơ bản, tôi có thể xác nhận thông tin này. Không có ai bị thương sau vụ việc. Người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay Frankfurt mà không kháng cự”, BKA trả lời yêu cầu bình luận của Bild.

Theo tờ báo Đức, các nhân viên an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ ông Scholz đã lơ là và để xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng. Rất may là người đàn ông khả nghi không có ý đồ xấu với Thủ tướng Đức.

“Cuộc tiếp xúc và cái ôm tại sân bay Frankfurt không nằm trong kế hoạch của Thủ tướng”, Wolfang Buechner – người phát ngôn Thủ tướng Đức – nói với báo giới tại Berlin hôm 26/5.

“Đó là tình huống bất ngờ đối với ông Scholz. Nhưng Thủ tướng không cảm thấy bị đe dọa”, ông Buechner nói thêm.

Theo ông Buechner, cảnh sát Đức đang điều tra về vụ việc.

Đội ngũ an ninh và cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ ông Scholz thừa nhận, sự cố tương tự như vụ việc ở sân bay Frankfurt không bao giờ nên lặp lại, theo AP.

Tác giả: Vương Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn