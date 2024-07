Người dân miền Trung tin tưởng công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư phát động

Từ nhiều năm nay, bà Văn Hồng Vân ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế luôn đặt niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo bà Vân, Tổng Bí thư đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vượt khó, nỗ lực trong lao động sản xuất (Ảnh: Vũ Quang Hùng)

Tổng Bí thư là người kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Vân và nhiều người dân ở thành phố Huế rất tiếc thương người lãnh đạo kiên trung, người đảng viên mẫu mực rất quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng.

“Nhân dân rất là tin tưởng ở đồng chí, nhất là thông qua những việc làm của đồng chí, rất kiên quyết trong việc loại trừ tham nhũng, đem lại sự tin tưởng cho quần chúng nhân dân và giúp cho người dân luôn luôn tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào đường lối mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn. Sự ra đi của đồng chí thực sự là một mất mát rất to lớn của Đảng và Nhà nước ta”, bà Vân nói.

Ông Nguyễn Xuân An ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, sinh năm 1944, cùng tuổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gần 60 tuổi Đảng, ông Nguyễn Xuân An từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân An nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân An cho rằng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho Đảng và Nhân dân.

Hầu hết cán bộ, đảng viên và người dân đều nhìn thấy ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân; là người hội tụ khát vọng, tâm tư và hành động của nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân An thương buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Xuân An nói: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong là vị lãnh đạo rất tuyệt vời. Nhờ vậy mà tình hình đất nước phát triển cả về kinh tế, ổn định về chính trị. Trước những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng với vai trò người đứng đầu Đảng đã thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực tế đã chứng mình lời nói và hành động của Tổng Bí thư luôn đi đôi với nhau. Những việc làm đó tôi cho rằng toàn thể Đảng viên và quần chúng nhân dân vô cùng ủng hộ”.

Ông Nguyễn Hữu Tam, cán bộ hưu trí ở thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mong muốn, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất hợp lý, đúng đắn; xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu trong Đảng trước thì dân mới tin. Khi thực hiện chủ trương chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thấy mạnh lên và trong sạch trong Đảng hơn. Chống tham nhũng sẽ tiếp tục thực hiện theo đường lối chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Ông Nguyễn Hữu Tam, cán bộ hưu trí ở thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tấm gương trong sạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lớp cán bộ, đảng viên trẻ nêu gương, học tập. Anh Trình Quân, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình bày tỏ: “Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, những đoàn viên, đảng viên trẻ luôn xem tấm gương của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để học tập, rèn luyện, phấn đấu gìn giữ những giá trị và tiếp nối được những thành quả cách mạng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, cứng rắn trong đấu tranh và có những mềm dẻo, linh hoạt trong mối quan hệ đối ngoại”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ niềm tiếc thương.

Ông Nguyễn Văn Hữu, người dân ở Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận xét, trong mọi hoàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường. Tổng Bí thư luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với với làm, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng, quý trọng, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Ông Nguyễn Văn Hữu bày tỏ: “Đồng chí là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta học tập, noi theo. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì rất xúc động, không nói được nên lời. Bởi vì trong thâm tâm tôi thấy rất quý mến Bác Trọng, rất hiếm người như bác, rất hiếm đấy”.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trường Mầm Hoa Sen, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về “cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư”. Đồng chí Tổng Bí thư là người có phong cách rất giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, gần gũi với mọi người.

“Khi nghe tin bác Trọng từ trần tôi thấy buồn vô cùng. Đây là sự mất mát lớn không chỉ riêng bản thân tôi mà những người con của đất nước Việt Nam đều cảm thấy hụt hẫng như mất mát điều gì đó rất to lớn. Bởi ở bác Trọng có cả một phẩm chất đạo đức trong sáng. Bác Trọng đã cống hiến và đem lại Việt Nam sự phát triển”, cô giáo Nguyệt nói.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vinh, Hội viên Cựu chiến binh phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn, đất nước Việt Nam mất đi một người cộng sản kiên trung: “Khi nghe tin bác Trọng qua đời thì tôi thấy là Đảng, Nhà nước mất mát một chiến sĩ cách mạng kiên cường trong quá trình hoạt động xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới”.

Ông Hoàng Đăng Quang, đảng viên 34 tuổi Đảng ở Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà nói: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một tổn thất rất lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất trung kiên mong muốn cho đất nước, cho nhân dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Ông cũng đã tăng cường những biện pháp để bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, đem lại những ấn tượng rất tốt đối với nhân dân trong nước”.

Bạn Nguyễn Thị Thơm, một đoàn viên thanh niên ở Khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà nguyện học tập tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Khi em hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bản thân em là một đoàn viên thanh niên khi nghe tin này em rất là buồn. Bản thân em luôn cố gắng học tập và cố gắng làm việc, luôn đi theo những đường lối chính sách mà Đảng sẽ đưa ra khi mà bác Trọng không còn nữa”.

