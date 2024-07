Cựu chiến binh Lại Thị Luân bật khóc chia sẻ về những tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Sáng 26-7, tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - nơi sẽ diễn ra lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào 15h chiều nay, lực lượng an ninh và các đơn vị đang tập trung thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Cổng nghĩa trang Mai Dịch đóng, không cho bất kỳ ai ra vào, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Từ rất sớm, một số người dân đã có mặt đối diện khu vực nghĩa trang Mai Dịch chờ đến giờ làm lễ an táng Tổng Bí thư.

Dù chưa đến giờ lễ an táng nhưng người dân có mặt từ sáng để hướng về nghĩa trang Mai Dịch - Ảnh: HÀ THANH

Chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, hơn chục chai nước để túc trực đợi trước nghĩa trang, chị Nguyễn Bích Lượng (45 tuổi, quê Phúc Thọ) là một trong những người dân có mặt đầu tiên ở gần khu vực nghĩa trang.

Chị kể, sáng nay dự tính đến Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư, tuy nhiên chỉ sợ không kịp giờ quay lại nghĩa trang dự lễ an táng, vì vậy chị Lượng quyết định ngồi gần khu vực nghĩa trang Mai Dịch.

Đến sớm nên chị chọn được chỗ ngồi trung tâm nhất, thành tâm hướng về phía trước cổng nghĩa trang.

Chị Lượng cùng một số người dân tự nhắc nhở nhau ngồi ở sau khu vực rào chắn, đảm bảo an toàn, trật tự theo sự sắp xếp của lực lượng an ninh.

Nghĩa trang Mai Dịch trước giờ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngồi quây quần ở công viên gần nghĩa trang Mai Dịch, người dân từ nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cao Bằng… đã có mặt với mong mỏi tiễn Tổng Bí thư đoạn đường cuối cùng.

Chuyện trò tâm tình, họ kể cho nhau nghe những thước phim, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư, ai nấy mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chảy ra.

"Mình ngồi đây để đợi giờ nhìn thấy đoàn xe đưa Tổng Bí thư đi qua là mãn nguyện rồi" - một người đàn ông nói.

Cựu chiến binh Lại Thị Luân (60 tuổi, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) chia sẻ, từ 2h sáng mấy chị em bàn nhau sẽ đến Nhà tang lễ Quốc gia thắp nén hương cho Tổng Bí thư, nhưng sợ xếp hàng đông, kẹt xe nên mọi người bàn nhau đứng ở nghĩa trang Mai Dịch để tiễn Tổng Bí thư lần cuối.

"Mong muốn của chúng tôi là hôm nay tiễn bác, nhìn thấy bóng hình của bác lần cuối, tiễn đưa một người tuyệt đối trung thành với cách mạng. Chúng tôi không thể vắng mặt ngày hôm nay được" - bà Luân nói.

Bà Vương Thị Dung (71 tuổi, quê ở Cao Bằng) chọn một góc đứng yên lặng, hướng mắt về phía nghĩa trang, trên tay vẫn đeo chiếc đai cố định tay. Bà Dung chia sẻ sau khi kết thúc điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, ban đầu bà dự định về nhà nhưng đã quyết định ở lại Hà Nội để tham dự lễ Quốc tang.

"Tôi cũng muốn lên Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng sức khỏe không cho phép nên ở đây tiễn ông. Đó là tấm lòng thành kính mà một người dân như tôi có thể làm được", bà Dung nói.

Lực lượng công binh tiến hành kiểm tra trên tuyến đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Hiện nay trên tuyến đường Lê Đức Thọ, hướng nối ra nghĩa trang Mai Dịch, lực lượng công binh đang nỗ lực tiến hành kiểm tra trên tuyến đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ an táng.

Nghĩa trang Mai Dịch sáng 26-7 - Ảnh: NAM TRẦN

Rất đông người dân đã đứng chờ trước nghĩa trang Mai Dịch đợi đến giờ lễ an táng - Ảnh: NAM TRẦN

Tác giả: HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU - NAM TRẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ