Nghệ An: Viết thư cảm ơn Công an giúp trao trả tài sản bị đánh rơi

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/5/2025 bà Trịnh Thị Tú đi từ nhà tới tiệm thuốc tây trên địa bàn thị trấn Tân Lạc có đánh rơi một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng.

Công an thị trấn Tân Lạc trao trả tài sản cho bà Tú

Ngay sau đó, bà Tú đã đến Công an thị trấn Tân Lạc trình báo sự việc nói trên. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tân Lạc đã tiến hành xác minh và đối chiếu thông tin ghi nhận được biết chị Nguyễn Thị Trang (chủ tiệm thuốc tây cùng trú tại khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) có nhặt được một sợi dây chuyền vàng trước cửa hiệu thuốc của chị như đặc điểm mà bà Tú trình báo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí Công an thị trấn Tân Lạc và chị Nguyễn Thị Trang, bà Tú đã nhận lại tài sản của mình bị đánh rơi.

Thư cảm ơn của bà Tú gửi đến Công an trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu

Bày tỏ niềm vui mừng khi nhận lại tài sản, trong thư cảm ơn, bà Tú gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an thị trấn Tân Lạc đã tận tình xác minh, đối chiếu thông tin và kịp thời thông báo, liên hệ để bà nhận lại sợi dây chuyền đã bị đánh rơi; đây là việc làm ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ, đồng thời, thắt chặt tình cảm gắn bó quân dân “đâu cần Công an có, đâu khó có Công an”.

Tác giả: Cao Loan - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn